Дела о хищениях в Росгранице будут соединены в одно производство — суд

16:02 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Мещанский суд Москвы вернул уголовное дело в отношении бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова в Генеральную прокуратуру РФ, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

По итогам предварительных слушаний по делу в отношении Безделова, обвиняемого в мошенничестве и организации преступного сообщества, суд принял решение удовлетворить ходатайство защиты о возврате дела в Генпрокуратуру. Указанное уголовное дело, а также дело в отношении других фигурантов будут соединены в одно производство.

Ранее адвокат Борис Кожемякин заявлял, что по мнению защиты, дела в отношении Безделова и других сотрудников Росграницы должны быть объединены, в том числе в связи с возможным присутствием документов, подтверждающих невиновность экс-главы агентства, в материалах другого дела.

Безделов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

По данным предварительного следствия, Безделов, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделенных государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу, в 2009 году совместно с руководителем ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Олегом Сенкевичем и начальником Управления обустройства объектов государственной границы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.

После этого Безделов привлёк к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций, установило следствие. Так, в период с сентября 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества были похищены и легализованы бюджетные денежные средства на общую сумму более 490 миллионов рублей, считает следствие.

Уголовное дело в отношении семи соучастников Безделова в настоящее время находится на рассмотрении в суде, еще двое из них уже осуждены к длительным срокам лишения свободы. При этом Сенкевич скрылся от суда и находится в федеральном розыске.

Безделов длительное время скрывался от правосудия, в апреле этого был экстрадирован из Италии в Россию.