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Суд признал законным отказ следствия предоставить Гайзеру свидание с детьми

Сюжет: Расследование дела о мошенничестве в Коми
Контекст
Теги: Мошенничество, Басманный суд Москвы, Вячеслав Гайзер, Коми, Москва, Россия
16:05 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Басманный суд Москвы признал законным отказ следствия предоставить свидание с детьми бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, передает в пятницу корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, отклонена жалоба адвоката Дарьи Евмениной на действия следователя Николая Тутевича, выразившиеся в отказе предоставить находящемуся в следственном изоляторе Гайзеру свидание с сыном и дочерью в период с 6 октября 2015 года по 16 ноября 2016 года.

Евменина охарактеризовала отказ в свидании с родственниками как немотивированный. Адвокат обратила внимание суда на то, что следователь рассматривал ходатайства экс-главы Коми о предоставлении свиданий, как простые обращения, и давал на них ответы, по сути, состоящие из "трех строчек".

"Следователь говорил нам так: свидание — это поощрение, а поощрять вас пока не за что", — процитировала следствие адвокат Евменина в качестве примера, подтверждающего использование разрешений на встречи с родственниками в качестве инструмента давления на содержащихся в СИЗО лиц.

Авдокат Вячеслав Леонтьев поддержал доводы своей коллеги и также напомнил, что порядок проведения свиданий в СИЗО исключает возможность разглашения данных предварительного следствия.

Присутствовавший на заседании Гайзер выразил согласие с позицией своих защитников.

"Отказ предоставить возможность встретиться или пообщаться с родственниками является одной из форм давления на меня — следствие предоставит мне право на свидание лишь в обмен на мои признательные показания. Хочу отметить, что дав мне разрешение на встречу с матерью зимой этой года, следователь цинично объяснил данное им согласие опасениями, что она может меня не дождаться", — заявил на заседании экс-глава Коми.

Кроме того, Гайзер охарактеризовал отказ в свидании с родственниками, как один из видов пыток, от которых страдают не только подследственные, но и их близкие.

Представитель Cледственного комитета на заседании просил суд отказать в удовлетворении заявленной жалобы, упомянув, что отказ в предоставлении свидания был законным и обусловлен необходимостью предотвратить разглашение данных предварительного следствия.

Представитель прокуратуры также сочла жалобу защиты экс-главы Коми не подлежащей удовлетворению.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет РФ назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Гайзер, бывший заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов, экс-председатель Госсовета республики Игорь Ковзель, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов, а также предприниматели Лев Либинзон, Михаил Хрузин, Игорь Кудинов и ряд других фигурантов дела.

В сентябре 2016 года Мосгорсудом было принято постановление, согласно которому, экс-глава республики Коми Гайзер, экс-председатель Госсовета республики Игорь Ковзель, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов, а также предприниматель Лев Либинзон и бывший начальник управления информации администрации главы Коми Павел Марущак останутся под стражей до 19 декабря.

В августе один из фигурантов дела — гендиректор "Комижилстрой" Антон Фаерштейн — умер в московском СИЗО "Матросская тишина".

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Суд признал законным отказ следствия предоставить Гайзеру свидание с детьми

16:05 02/12/2016 Басманный суд Москвы признал законным отказ следствия предоставить свидание с детьми бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, передает в пятницу корреспондент РАПСИ из зала суда.
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