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Дело о хищении 1,3 млрд руб при возведении космодрома направлено в суд

Сюжет: Дело о хищениях на космодроме "Восточный"
Контекст
Теги: Симоновский суд Москвы, Москва, Россия
19:30 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Симоновский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Вадима Митрякова, обвиняемого в мошенническом хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве жилых домов и объектов транспортного хозяйства космодрома "Восточный", сообщает в пятницу Генеральная прокуратура РФ.

Как отмечает ведомство, заместитель Генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Митрякова, которому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путём в особо крупном размере, совершенная организованной группой).

Уголовное дело в отношении ряда других предполагаемых соучастников было направлено прокуратурой в суд до утверждения обвинительного заключения в отношении главы ООО "ВИП-Стройинжиниринг".

Ранее следствием было установлено, что в период с 1 сентября 2013 года по 29 июня 2015 года  гендиректор ООО "ВИП-Стройинжиниринг" представил в ФГУП "Спецстройтехнологии" при "Спецстрое России" документы, содержащие ложные сведения о возможности выполнения работ по строительству жилых домов и объектов транспортного хозяйства космодрома "Восточный", действуя при этом в составе организованной группы.

По мнению правоохранительных органов, после победы в конкурсе и заключения договора подряда предполагаемые соучастники выполнили часть работ, оцениваемую в сумму порядка 562 миллионов рублей, с целью создать видимость законности своих действий. При этом денежные средства в сумме более 1,3 миллиарда рублей были похищены и впоследствии легализованы.

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Дело о хищении 1,3 млрд руб при возведении космодрома направлено в суд

19:30 02/12/2016 Симоновский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Вадима Митрякова, обвиняемого в мошенническом хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве жилых домов и объектов транспортного хозяйства космодрома "Восточный", сообщает в пятницу Генеральная прокуратура РФ.
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