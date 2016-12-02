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СК завершил расследование еще одного дела о хищениях на "Восточном"

Сюжет: Дело о хищениях на космодроме "Восточный"
Контекст
Теги: растрата, Космодром "Восточный", Следственный комитет РФ, Москва, Россия
10:38 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Завершено расследование еще одного уголовного дела о растрате 400 миллионов рублей при строительстве космодрома "Восточный", сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

"Главным следственным управлением СК РФ завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего руководителя федерального автономного учреждения "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") Евгения Ермолаева, и четырех его соучастников, исполнявших обязанности начальников ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" Вячеслава Фаткуллина и ФГУП "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" Андрея Захарова, бывшего генерального директора ООО "Центральный научно-исследовательский институт методологии ценообразования" ("ЦНИИМЦЕН") Ольги Зугаевой, а также генерального директора ООО "Госнорматив" Сергея Поливанова", — говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, организация и пособничество в растрате в особо крупном размере).

По данным следствия, с июня по ноябрь 2012 года Ермолаев, зная о необходимости разработки индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам космодрома "Восточный" и о том, что организация разработки указанных индексов поручена ФАУ "ФЦЦС", принял решение организовать хищение денежных средств ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России". В соответствии с его планом, хищение должно было осуществиться под видом исполнения гражданско-правового договора и его оплаты в пользу подконтрольной ему и аффилированной с ним коммерческой организации.

В результате ему удалось похитить 124,9 миллиона рублей под видом исполнения договора.

Как сообщает ведомство, аналогичный эпизод вывода денежных средств Ермолаев реализовал с сентября по ноябрь 2013 года с привлечением Захарова, Поливанова, Зугаевой и неустановленных лиц. В результате их действий ФГУП "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" нанесён ущерб на сумму свыше 280 миллионов рублей.

По ходатайству следствия судом наложен арест на дом и четыре земельных участка Ермолаева стоимостью более 90 миллионов рублей.

Пресс-служба также отмечает, что уголовное дело составило более 50 томов.

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СК завершил расследование еще одного дела о хищениях на "Восточном"

10:38 02/12/2016 Завершено расследование еще одного уголовного дела о растрате 400 миллионов рублей при строительстве космодрома "Восточный", сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
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