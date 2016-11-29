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ГП направила в суд дело о хищении 1,18 млрд руб при строительстве "Восточного"

Сюжет: Дело о хищениях на космодроме "Восточный"
Контекст
Теги: Мошенничество, Космодром "Восточный", Мещанский суд Москвы, Генеральная прокуратура РФ, Москва, Россия
17:14 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Уголовное дело о хищении 1,18 миллиарда рублей при строительстве объектов космодрома "Восточный" с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь 29 ноября 2016 года утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Рязанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2012–2013 годах Рязанов и начальник ФГУП "Спецстройсервис" при "Спецстрое России" Андрей Ярцев совместно с тремя соучастниками, действуя в составе организованной группы, растратили в пользу принадлежащего Рязанову и другому соучастнику ООО "Стройконструкция С", вверенные Ярцеву денежные средства федерального бюджета в размере более 1,1 миллиарда рублей путем закупки у ООО "Стройконструкция С" по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома "Восточный". При этом реальные затраты на указанные металлоконструкции составляли порядка 600 миллионов рублей.

"С обвиняемым Рязановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В рамках предварительного следствия он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, в том числе изобличающие его соучастников. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, следователями СК России приняты меры к установлению и аресту имущества Рязанова. Среди арестованного оказались дорогостоящие автомобили "Мерседес-Бенц S500", "БМВ 750LIXDRIVE" и "Инфинити QX80", два машиноместа, моторное судно "BAYLINER", денежные средства, ювелирные украшения и часы", — ранее сообщала пресс-служба Следственного комитета РФ.

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ГП направила в суд дело о хищении 1,18 млрд руб при строительстве "Восточного"

17:14 29/11/2016 Уголовное дело о хищении 1,18 миллиарда рублей при строительстве объектов космодрома "Восточный" с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
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