Прокурор попросил 22 года для генерала Сугробова по делу об организации ОПГ

15:42 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Прокурор просит суд приговорить к 22 годам заключения в колонии строгого режима экс-главу ГУЭБиПК МВД России генерала Дениса Сугробова, обвиняемого в организации преступного сообщества, сообщили в четверг РАПСИ в Московском городском суде.

Как рассказал РАПСИ адвокат одного из подсудимых Эдуард Исецкий, остальным офицерам гособвинитель попросил назначить от 17 до 21 года колонии строгого режима. Ещё одному фигуранту дела — Игорю Скакунову — 5 лет колонии общего режима.

"Гособвинение отказалось от арестов имущества подсудимых и третьих лиц, так как фактов коррупции в действиях сотрудников не установлено. Исков никем не заявлено. Цель создания "мнимого преступного сообщества" у Сугробова, по версии гособвинителей, — это получение ведомственной награды за безупречную службу, медали за боевое содружество и почетной грамоты Правительстваю. Гособвинение также требует лишить всех офицеров званий и наград", — пояснил защитник.

В понедельник, 5 декабря, суд в закрытом режиме приступил к стадии прений сторон.

Бывшие руководители ГУЭБиПК и их подчиненные обвиняются в превышении полномочий, провокации взятки и организации преступного сообщества. Все они заключены под стражу, срок которой ранее был продлен до 15 января 2017 года.

Уголовное дело в отношении Сугробова и других сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД было возбуждено 14 февраля 2014 года после того, как полицейские попытались провести в отношении замглавы 6-й службы УСБ ФСБ Игоря Демина оперативный эксперимент, заключающийся в передаче ему от якобы предпринимателя 10 тысяч долларов в качестве "аванса" за покровительство бизнеса.

Особый резонанс делу добавил тот факт, что 39-летний Сугробов — один из самых молодых генералов в МВД. Его заместитель Борис Колесников звание генерал-майора полиции он получил в 36 лет. В июне 2014 года Колесников покончил с собой, выбросившись из окна Следственного комитета.

Всего в деле 21 эпизод и 10 обвиняемых. Материалы насчитывают около 400 томов. Потерпевшими признаны 30 человек, 13 из них заявили иски о взыскании с подсудимых в общей сложности 218 миллионов рублей.