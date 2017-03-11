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Защита просит суд оправдать Караулову, пытавшуюся сбежать в ИГ

Сюжет: Дело студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой)
Контекст
Теги: Московский окружной военный суд, Варвара Караулова, Москва, Россия
12:35 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Сторона защиты просит суд оправдать бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), обвиняемую в попытке присоединиться к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передаёт корреспондент РАПСИ из зала Московского окружного военного суда.

Адвокат Илья Новиков отметил, что возможный приговор в отношении Карауловой будет сигналом для родителей других молодых людей и девушек, попавших в подобную ситуацию, не пытаться вернуть их на родину и не обращаться за помощью к сотрудникам ФСБ, так как "их либо убьют в Сирии, либо посадят в России". Он добавил, что "с молодёжью нельзя разговаривать на языке приговоров".

Адвокат Гаджи Алиев в свою очередь заявил, что в материалах дела нет ни одного доказательства, подтверждающего намерение Ивановой (Карауловой) принимать участие в террористической деятельности ИГ.

В четверг суд приступил к стадии прений сторон. Прокурор попросил суд назначить Ивановой (Карауловой) наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в 150 тысяч рублей.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована  в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ. Осенью этого года девушка была отчислена из университета.
Эксперты признали ее вменяемой, таким образом, она может нести за свои деяния уголовную ответственность.

Срок содержания под стражей обвиняемой по ходатайству прокурора продлен до 13 января 2017 года. Девушка настаивает на своей невиновности.

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Защита просит суд оправдать Караулову, пытавшуюся сбежать в ИГ

12:35 08/12/2016 Сторона защиты просит суд оправдать бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), обвиняемую в попытке присоединиться к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передаёт корреспондент РАПСИ из зала Московского окружного военного суда.
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