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Фигуранты дела о хищениях в Росгранице оставлены под стражей

Контекст
Теги: Хищения, Московский городской суд, Дмитрий Безделов, Москва, Россия
14:13 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ, Диана Гуцул. Мосгорсуд признал законным решение о продлении до 22 января срока заключения под стражу фигурантов дела о хищении около 500 миллионов рублей в Росгранице, сообщили РАПСИ в суде.

«Решение Мещанского суда Москвы оставлено без изменения, апелляционные жалобы защитников обвиняемых — без удовлетворения», — сказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, бывший глава Росграницы Дмитрий Безделов в 2009 году вместе с руководителем ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество, с сентября 2009 года по май 2013 года они похитили и легализовали бюджетные средства на общую сумму более 490 миллионов рублей.

Мещанский суд в начале декабря вернул дело в отношении Безделова в прокуратуру для объединения в одно производство с материалами дел других фигурантов.

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Фигуранты дела о хищениях в Росгранице оставлены под стражей

14:13 08/12/2016 Мосгорсуд признал законным решение о продлении до 22 января срока заключения под стражу фигурантов дела о хищении около 500 миллионов рублей в Росгранице, сообщили РАПСИ в суде.
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