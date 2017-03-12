Мосгорсуд проверит законность продления ареста журналиста Сущенко

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12:49 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд 15 декабря проверит законность продления ареста украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 15 декабря", — сказала собеседница агентства.

В конце ноября Лефортовский суд вынес постановление о продлении срока содержания под стражей Сущенко на срок до 30 января 2017 года.

Сущенко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж).

По данным ФСБ, гражданин Украины "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Агентство "Укринформ" также подтвердило, что Сущенко работает в издании корреспондентом начиная с 2002 года. С 2010 года Сущенко, по заявлению агентства, работал собственным корреспондентом "Укринформ" во Франции. В издании настаивают на том, что Сущенко в настоящее время находится в отпуске и его приезд в Москву не связан с заданием редакции. При этом в "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже в адрес корреспондента, назвав его "журналистом с многолетней безупречной профессиональной репутацией".