Рейтинг@Mail.ru
 
12/03/2017 22:56
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Мосгорсуд проверит законность продления ареста журналиста Сущенко

Контекст
Теги: Московский городской суд, Роман Сущенко, Москва, Россия
12:49 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд 15 декабря проверит законность продления ареста украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 15 декабря", — сказала собеседница агентства.

В конце ноября Лефортовский суд вынес постановление о продлении срока содержания под стражей Сущенко на срок до 30 января 2017 года.

Сущенко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж).

По данным ФСБ, гражданин Украины "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Агентство "Укринформ" также подтвердило, что Сущенко работает в издании корреспондентом начиная с 2002 года. С 2010 года Сущенко, по заявлению агентства, работал собственным корреспондентом "Укринформ" во Франции. В издании настаивают на том, что Сущенко в настоящее время находится в отпуске и его приезд в Москву не связан с заданием редакции. При этом в "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже в адрес корреспондента, назвав его "журналистом с многолетней безупречной профессиональной репутацией".

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Мосгорсуд проверит законность продления ареста журналиста Сущенко

12:49 09/12/2016 Мосгорсуд 15 декабря проверит законность продления ареста украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

В ГД внесен законопроект об условиях переселения из сносимых пятиэтажек Москвы

21:08 11/03/2017 Двенадцать депутатов Госдумы и член Совета Федерации РФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект об условиях переселения из сносимых пятиэтажек Москвы.

Специалисты обсудят 15 марта вопросы обеспечения обязательств в России

20:43 10/03/2017 Институт государства и права РАН совместно с Европейским институтом права (ELI) проведет 15 марта Круглый стол «Способы обеспечения обязательств в России в контексте европейской правовой традиции».

Гибель пассажиров упавшего в Турции вертолета расследуют в Петербурге

23:26 11/03/2017 Северо-Западное следственное управление на транспорте (СЗСУТ) СК РФ возбудило уголовное дело по факту гибели четырех петербуржцев - пассажиров вертолета, потерпевшего крушение в Стамбуле, сообщили в субботу РАПСИ в ведомстве.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера