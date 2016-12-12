Рейтинг@Mail.ru
 
12/12/2016 18:19
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Экс-президент Внешпромбанка останется под арестом до 24 апреля

Контекст
Теги: Мошенничество, Московский городской суд, Лариса Маркус, Москва, Россия
15:47 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд до 24 апреля продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего президента и одной из совладелиц Внешпромбанка Ларисы Маркус по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд постановил продлить срок ареста Маркус до 24 апреля", - сказала собеседница агентства.

Как сообщают СМИ, в настоящее время расследование дела завершено, обвиняемая и ее защитники знакомятся с материалами дела.

По версии следствия, Маркус совместно с другими фигурантами в 2013 году создала организованную преступную группу с целью хищения средств банка. Так, они выдавали кредиты подконтрольным организациям, не намереваясь возвращать эти деньги в банк, полагает следствие. Всего, по подсчетам следователей, было похищено порядка 932,6 миллиона рублей.

Арбитражный суд Москвы в марте признал Внешпромбанк, входивший в топ-40 в России, банкротом.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Экс-президент Внешпромбанка останется под арестом до 24 апреля

15:47 12/12/2016 Мосгорсуд до 24 апреля продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего президента и одной из совладелиц Внешпромбанка Ларисы Маркус по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Экс-замминистра культуры Пирумов останется под стражей до 15 марта

17:20 12/12/2016 Лефортовский суд Москвы до 15 марта продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищении около 100 миллионов рублей при строительстве объектов культурного наследия, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Экс-президент Внешпромбанка останется под арестом до 24 апреля

15:47 12/12/2016 Мосгорсуд до 24 апреля продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего президента и одной из совладелиц Внешпромбанка Ларисы Маркус по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

РБК подаст апелляцию на решение о взыскании по иску "Роснефти" 390 тыс руб

14:10 12/12/2016 РБК подаст апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который в понедельник по заявлению ОАО НК "Роснефть" взыскал с РБК и журналистов издания 390 тысяч рублей репутационного вреда, сообщил после вынесения судебного акта один из адвокатов ответчиков Алексей Мельников.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера