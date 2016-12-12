Экс-президент Внешпромбанка останется под арестом до 24 апреля

пресс-служба Мосгорсуда

15:47 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд до 24 апреля продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего президента и одной из совладелиц Внешпромбанка Ларисы Маркус по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд постановил продлить срок ареста Маркус до 24 апреля", - сказала собеседница агентства.

Как сообщают СМИ, в настоящее время расследование дела завершено, обвиняемая и ее защитники знакомятся с материалами дела.

По версии следствия, Маркус совместно с другими фигурантами в 2013 году создала организованную преступную группу с целью хищения средств банка. Так, они выдавали кредиты подконтрольным организациям, не намереваясь возвращать эти деньги в банк, полагает следствие. Всего, по подсчетам следователей, было похищено порядка 932,6 миллиона рублей.

Арбитражный суд Москвы в марте признал Внешпромбанк, входивший в топ-40 в России, банкротом.