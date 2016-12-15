Суд признал законным продление ареста обвиняемому в шпионаже журналисту Сущенко

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11:48 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский городской суд признал законным продление срока ареста украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда Москвы от 28 ноября о продлении срока содержания обвиняемого под стражей на срок до 30 января 2017 года.

Сущенко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж).

По данным ФСБ, гражданин Украины "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Агентство "Укринформ" также подтвердило, что Сущенко работает в издании корреспондентом начиная с 2002 года. С 2010 года Сущенко, по заявлению агентства, работал собственным корреспондентом "Укринформ" во Франции. В издании настаивают на том, что Сущенко в настоящее время находится в отпуске и его приезд в Москву не связан с заданием редакции. При этом в "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже в адрес корреспондента, назвав его "журналистом с многолетней безупречной профессиональной репутацией".