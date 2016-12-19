Защита обжаловала продление ареста экс-замминистра культуры Пирумова

11:31 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Защита бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищении около 100 миллионов рублей при строительстве объектов культурного наследия, обжаловала постановление о продлении срока ареста, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.

"Поступила жалоба на продление ареста от адвоката, представляющего интересы Пирумова", - сказала собеседница агентства.

Ранее Лефортовский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрел вопрос о продлении ареста в отношении ещё двух фигурантов дела — главы ФГУП «Центр реставрации» Олега Иванова и главы компании «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева. По решению суда они и Пирумов останутся под стражей до 15 марта 2017 года.

В рамках «дела реставраторов» заключены под стражу и находятся в СИЗО «Лефортово» Пирумов, Иванов, Сергеев, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо, глава ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев и руководитель проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимир Сванбек. Предприниматель Никита Колесников на данный момент находится под домашним арестом; управляющий компании «БалтСтрой» Александр Коченов ранее был освобожден под залог в 10 миллионов рублей.

Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на счета и имущество Мазо и Пирумова. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове. Как сообщалось ранее, все фигуранты уголовного дела признали свою вину.