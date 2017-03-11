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Замминистра культуры Пирумов освобожден от должности — распоряжение

Сюжет: Расследование "дела реставраторов" в Минкультуры РФ
Контекст
Теги: Министерство культуры РФ, Григорий Пирумов, Москва, Россия
12:25 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя Министра культуры РФ Григория Пирумова, которого следствие обвиняет в хищении около 100 миллионов рублей, говорится в материалах Официального интернет-портала правовой информации.

Ранее Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении некоторых руководящих работников Министерства культуры РФ и ряда предпринимателей, подозреваемых в хищении государственных денежных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.

Московский городской суд 10 ноября признал законным продление срока содержания под стражей в отношении Пирумова. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемого и оставил без изменений решение Лефортовского суда Москвы, согласно которому Пирумов останется под арестом до 15 декабря 2016 года.

В начале судебного заседания прокурор подал ходатайство о приобщении к материалам дела копии протокола дополнительного допроса обвиняемого от 19 октября 2016 года. Суд ходатайство удовлетворил. Представленные документы, по мнению стороны обвинения, свидетельствуют о том, что Пирумов признает вину в инкриминируемых ему деяниях.

Адвокат Пирумова просил суд отменить постановление суда первой инстанции и изменить меру пресечения в отношении своего подзащитного на более мягкую, а именно на домашний арест. Сторона гособвинения в свою очередь не согласилась с доводами защиты и просила суд оставить без изменений постановление Лефортовского суда Москвы.

В рамках дела обвинение предъявлено директору компании "БалтСтрой" Дмитрию Сергееву, директору департамента имущества и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо, предпринимателю Никите Колесникову, а также управляющему компании "БалтСтрой" Александру Коченову.

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Замминистра культуры Пирумов освобожден от должности — распоряжение

12:25 08/12/2016 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя Министра культуры РФ Григория Пирумова, которого следствие обвиняет в хищении около 100 миллионов рублей, говорится в материалах официального интернет-портала правовой информации.
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