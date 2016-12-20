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Националист Дмитрий Демушкин обжаловал продление домашнего ареста

Контекст
Теги: Экстремизм, Пресненский суд Москвы, Дмитрий Демушкин, Москва, Россия
11:25 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Националист Дмитрий Демушкин, обвиняемый в возбуждении ненависти и вражды, обжаловал постановление Пресненского суда Москвы о продлении домашнего ареста, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина. 

"Поступила апелляционная жалоба Демушкина на постановление суда от 19 декабря 2016 года о продлении срока содержания под домашним арестом", - сказала собеседница агентства. 

Как сообщил РАПСИ сам обвиняемый, причиной ареста является нарушение подписки о невыезде. Однако по версии защиты, выезд за пределы города Демушкина был согласован с судьей в устной форме. 

Ранее уголовное дело в отношении Демушкина, в рамках которого он обвиняется в возбуждении ненависти, вражды, а также унижении человеческого достоинства к группе лиц "по национальному признаку нерусские", решением Нагатинского суда Москвы было возвращено в прокуратуру.

По словам националиста, он выложил на своей странице в соцсети фотоотчет с "Русского марша", который проходил в 2014 году в Москве.

Изначально Демушкину было предъявлено обвинение по восьми эпизодам разжигания национальной розни за различные фотографии на его странице в соцсети "ВКонтакте". Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение только по одному эпизоду — фотографии с "Русского марша", не найдя экстремизма в других картинках, в том числе с цитатами императора Александра III.

 

 

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Националист Дмитрий Демушкин обжаловал продление домашнего ареста

11:25 20/12/2016 Националист Дмитрий Демушкин, обвиняемый в возбуждении ненависти и вражды, обжаловал постановление Пресненского суда Москвы о продлении домашнего ареста, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
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