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УФАС Москвы выявило признаки картеля на аукционах Минобороны

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Теги: Антимонопольное право, Министерство обороны РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
13:35 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного с целью поддержания цен на торгах при проведении аукционов на поставку геральдической продукции для нужд Минобороны, говорится в сообщении ведомства.

«В ходе торгов участники аукциона ООО «Завод «Мосштамп» и ООО «Атлантик» отказались от конкурентной борьбы. Упомянутые юридические лица подали по одному ценовому предложению или вообще воздержались от их подачи. Таким образом они обеспечили победу в конкурсах ООО «Завод «Мосштамп» (в одном случае) и ИП Потапову Ю.Д. (в другом случае) с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов», - отмечается в сообщении.

Общая начальная цена контрактов по аукционам, сообщает УФАС, составляла более 122 миллионов рублей. В результате сумма заключенных контрактов по итогам указанных аукционов составила более 121 миллиона рублей. Таким образом, подчеркивает служба, снижение начальной (максимальной) цены контрактов составило 1%.

Московское УФАС возбудило дело по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона «О защите конкуренции».

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УФАС Москвы выявило признаки картеля на аукционах Минобороны

13:35 13/12/2016 Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного с целью поддержания цен на торгах при проведении аукционов на поставку геральдической продукции для нужд Минобороны, говорится в сообщении ведомства.
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