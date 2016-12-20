УФАС выявило признаки сговора на рынке оказания военно-патриотических услуг

12:59 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило признаки картельных сговоров при проведении торгов на проведение военно-патриотических мероприятий, говорится в сообщении ведомства.

Служба возбудила антимонопольное дело в отношении ММО ВПО «Красная звезда» и ООО «Милитаристайлтур». В действиях компаний усматриваются признаки картельного сговора на аукционах на проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, подчеркивает УФАС, картель выявлен на торгах на организацию военно-полевых сборов для молодежи Красносельского района, археологической экспедиции в Пушкинские горы и дайв-экспедиций для жителей МО «Южно-Приморский».

Заявителем по делу является МБФ «ЦСП «Каскад». «В ходе проведения выездной внеплановой проверки уполномоченными должностными лицами антимонопольного органа выявлено, что «Красная звезда» и «Милитаристайлтур» подавали заявки и ценовые предложения не только с одного IP-адреса, но и даже с одного компьютера. Понижение на всех аукционах было минимальным и составило от 0,5% до 1%. Кроме того, для исполнения госконтрактов организации заключали договор-субподряда», - подчеркивает служба.

Первое заседание комиссии по рассмотрению этого дела состоится в январе 2017 года.