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УФАС выявило признаки сговора на рынке оказания военно-патриотических услуг

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Теги: Антимонопольное право, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Санкт-Петербург, Россия
12:59 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило признаки картельных сговоров при проведении торгов на проведение военно-патриотических мероприятий, говорится в сообщении ведомства. 

Служба возбудила антимонопольное дело в отношении ММО ВПО «Красная звезда» и ООО «Милитаристайлтур». В действиях компаний усматриваются признаки картельного сговора на аукционах на проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, подчеркивает УФАС, картель выявлен на торгах на организацию военно-полевых сборов для молодежи Красносельского района, археологической экспедиции в Пушкинские горы и дайв-экспедиций для жителей МО «Южно-Приморский». 

Заявителем по делу является МБФ «ЦСП «Каскад». «В ходе проведения выездной внеплановой проверки уполномоченными должностными лицами антимонопольного органа выявлено, что «Красная звезда» и «Милитаристайлтур» подавали заявки и ценовые предложения не только с одного IP-адреса, но и даже с одного компьютера. Понижение на всех аукционах было минимальным и составило от 0,5% до 1%. Кроме того, для исполнения госконтрактов организации заключали договор-субподряда», - подчеркивает служба. 

Первое заседание комиссии по рассмотрению этого дела состоится в январе 2017 года.

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УФАС выявило признаки сговора на рынке оказания военно-патриотических услуг

12:59 20/12/2016 Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило признаки картельных сговоров при проведении торгов на проведение военно-патриотических мероприятий, говорится в сообщении ведомства.
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