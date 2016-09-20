АСВ выплатит 3,1 млрд руб вкладчикам "Выборг-банка"

17:26 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит около 3,1 миллиарда рублей на выплаты вкладчикам ПАО "Выборг-банк", говорится в сообщении агентства.

За страховым возмещением могут обратиться около 6,7 тысячи вкладчиков. Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 21 сентября 2016 года по 21 сентября 2017 года через Сбербанк и Россельхозбанк, действующих от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 4 сентября 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Центробанк (ЦБ) России отозвал с 7 сентября лицензию на осуществление банковских операций у "Выборг-банка" в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

"Выборг-банк" проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, отметил ЦБ, добавив, что руководство и собственники банка не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации деятельности.

Кроме того, подчеркивал регулятор, в августе текущего года в условиях введенных ЦБ ограничений на осуществление банковских операций руководством и собственниками банка проводились схемные операции и сделки, направленные на вывод активов.

Согласно данным отчетности, по величине активов "Выборг-банк" на 1 августа занимал 349 место в банковской системе РФ.