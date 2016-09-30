ЦБ РФ опубликовал первый обзор о деятельности депозитариев

16:15 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ. Согласно обзору деятельности депозитариев за первое полугодие 2016 года основной объем ликвидных ценных бумаг приходится на облигации (61,3%) и акции российских эмитентов (35,7%), говорится в сообщении Центробанка (ЦБ) РФ.

"При этом более половины ценных бумаг, имеющих рыночную стоимость, учитывается на счетах депо, открытых депозитариями финансовым организациям (банкам и некредитным финансовым организациям – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, негосударственным пенсионным фондам, страховым компаниям, Внешэкономбанку) и Банку России. Существенна также доля нерезидентов – на их счетах депо (физических и юридических лиц) учитывается 27,1% общего объема ценных бумаг", - отмечается в сообщении.

Структура рынка, по данным ЦБ, претерпела в первом полугодии существенные изменения, связанные с уменьшением числа депозитарных звеньев, уходом ряда игроков, переставших соответствовать требованиям к собственному капиталу. Эти требования, введенные с начала года нормативным актом Банка России, призваны обеспечить прозрачность учета, исключить из числа депозитариев организации, подверженные высоким рискам.

Обзор о деятельности депозитариев публикуется впервые и содержит также общие сведения о структуре учетной системы, а кроме того, дает представление о центральном депозитарии, регулировании рынка и последних изменениях в законодательстве. Документ предназначен для широкого круга читателей и призван повысить уровень финансовой грамотности потребителей финансовых услуг, отмечает регулятор.