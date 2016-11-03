Расследование дела полицейских о перестрелке у ресторана Elements завершено

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

14:10 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Завершено предварительное расследование дела в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, и еще двух фигурантов дела о перестрелке на Рочдельской улице, сообщил РАПСИ адвокат обвиняемого Андрей Аверин.

"Предварительное расследование дела завершено. Мы приступили к знакомству с материалами дела", — сказал собеседник агентства.

Фигурантами дела также являются полицейский Ильдар Шакиров и участковый Ринат Зинатуллин.

Как известно, после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, в ходе которого экс-сотрудник КГБ Эдуард Буданцев из огнестрельного оружия застрелил двух человек, было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении Буданцева — по статье "убийство двух или более лиц", в отношении других участников конфликта, в том числе Андрея Кочуйкова, известного в криминальном мире как "Итальянец" — по статьям "вымогательство" и "хулиганство", в отношении Шакирова — по статье "халатность". Также по делу о вымогательстве под стражу был взят Захарий Калашов ("вор в законе" Шакро Молодой), именно он, как считает следствие, организовал вымогательство 8 миллионов рублей у владелицы указанного ресторана.

В середине декабря 2015 года возле ресторана, расположенного в центре Москвы, между группой из десяти человек произошла перестрелка, в результате которой в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин. Двое из них впоследствии скончались.

Вскоре после ареста Шакро Молодого были задержаны и заключены под стражу заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. При этом высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с известным криминальным авторитетом.