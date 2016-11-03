Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
03/11/2016 20:15
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Расследование дела полицейских о перестрелке у ресторана Elements завершено

Сюжет: Дело Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой
Контекст
Теги: Убийство, Преступная халатность, Хулиганство, Вымогательство, МВД РФ, Москва, Россия
14:10 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Завершено предварительное расследование дела в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, и еще двух фигурантов дела о перестрелке на Рочдельской улице, сообщил РАПСИ адвокат обвиняемого Андрей Аверин.

"Предварительное расследование дела завершено. Мы приступили к знакомству с материалами дела", — сказал собеседник агентства.

Фигурантами дела также являются полицейский Ильдар Шакиров и участковый Ринат Зинатуллин.

Как известно, после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, в ходе которого экс-сотрудник КГБ Эдуард Буданцев из огнестрельного оружия застрелил двух человек, было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении Буданцева — по статье "убийство двух или более лиц", в отношении других участников конфликта, в том числе Андрея Кочуйкова, известного в криминальном мире как "Итальянец" — по статьям "вымогательство" и "хулиганство", в отношении Шакирова — по статье "халатность". Также по делу о вымогательстве под стражу был взят Захарий Калашов ("вор в законе" Шакро Молодой), именно он, как считает следствие, организовал вымогательство 8 миллионов рублей у владелицы указанного ресторана.

В середине декабря 2015 года возле ресторана, расположенного в центре Москвы, между группой из десяти человек произошла перестрелка, в результате которой в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин. Двое из них впоследствии скончались.

Вскоре после ареста Шакро Молодого были задержаны и заключены под стражу заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. При этом высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с известным криминальным авторитетом.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Расследование дела полицейских о перестрелке у ресторана Elements завершено

14:10 03/11/2016 Завершено предварительное расследование дела в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, и еще двух фигурантов дела о перестрелке на Рочдельской улице, сообщил РАПСИ адвокат обвиняемого Андрей Аверин.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Арестован обвиняемый во взяточничестве замглавы УИИ ФСИН Москвы

17:05 03/11/2016 Хамовнический суд Москвы до 2 января 2017 года заключил под стражу заместителя главы уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Романа Клименко, обвиняемого в получении взятки, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Лишняя политическая мера - эксперты об уголовной ответственности за допинг

14:55 03/11/2016 Введение уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга является политическим законопроектом, соответствует мировым тенденциям в спорте, но не будет работать в России, такого мнения придерживаются адвокаты, опрошенные РАПСИ.

Выход Британии из ЕС без участия парламента невозможен – суд

14:31 03/11/2016 Процедура по выходу Великобритании из состава Европейского Союза не может быть запущена без участия парламента страны, сообщает в четверг газета The Guardian со ссылкой на соответствующее постановление Высокого суда Лондона.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера