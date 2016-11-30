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Юрист Трунов и музыкант Маруани не подозреваются в вымогательстве - адвокат

Контекст
Теги: Филипп Киркоров, Александр Добровинский, Игорь Трунов, Москва, Россия
09:19 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Лидер группы Space Дидье Маруани и его юрист Игорь Трунов не подозреваются в вымогательстве денег у певца Филиппа Киркорова, полиция после задержания отпустила их домой, сообщила РАПСИ адвокат Людмила Айвар, супруга Трунова.

Накануне вечером адвокат Киркорова Александр Добровинский сообщил РАПСИ, что Трунов и Маруани задержаны полицией по факту вымогательства 1 миллиона евро. По словам Айвар, задержаны они были во время заключения официальной гражданско-правовой сделки.

"Игорь Леонидович (Трунов) сейчас дома, их отпустили, извинившись за произошедшее", - сказала она.

Вечером во вторник Трунов и Маруани поехали в "Сбербанк" в сопровождении нотариусов для заключения официальной гражданско-правовой сделки в рамках мирового соглашения, сообщала Айвар. По условиям соглашения Маруани положена компенсация за нарушенное авторское право.  "Да, речь шла о миллионе евро, для американского суда это небольшая сумма. Ее предложил сам Киркоров, его сторона, они долго сами вели диалог. Происходящее - провокация со стороны Добровинского", - сказала ранее Айвар.

Ранее Трунов сообщал РАПСИ о намерении защищать в американском суде нарушенные Киркоровым авторские права Маруани.

На среду, 30 ноября, в Москве была запланирована пресс-конференция с участием сторон конфликта.

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Юрист Трунов и музыкант Маруани не подозреваются в вымогательстве - адвокат

09:19 30/11/2016 Лидер группы Space Дидье Маруани и его юрист Игорь Трунов не подозреваются в вымогательстве денег у певца Филиппа Киркорова, полиция после задержания отпустила их домой, сообщила РАПСИ адвокат Людмила Айвар, супруга Трунова.
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