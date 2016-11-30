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Юрист просит полицию возбудить дело в отношении Киркорова за ложный донос

Контекст
Теги: Вымогательство, Дидье Маруани, Филипп Киркоров, Игорь Трунов, Москва, Россия
16:13 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Юрист лидера группы Space Дидье Маруани Игорь Трунов обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении певца Филиппа Киркорова за ложный донос, об этом Трунов заявил в ходе пресс-конференции в "Национальной службе новостей". 

"Я уже написал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении известного певца Филиппа Киркорова за ложный донос", - сказал юрист. 

Он также отметил, что после пресс-конференции Маруани вместе с адвокатами поедут в управление МВД на допрос. 

Сам Маруани также подчеркнул свои намерения обратиться в суд с исками против Киркорова и его адвоката Александра Добровинского, который, по их мнению, стал организатором "вчерашней провокации". 

Накануне, 29 ноября, Добровинский сообщил РАПСИ, что Трунов и Маруани задержаны полицией по факту вымогательства 1 миллиона евро. По словам адвоката Людмилы Айвар, супруги Трунова, задержаны они были во время заключения официальной гражданско-правовой сделки.

Вечером во вторник Трунов и Маруани поехали в "Сбербанк" в сопровождении нотариусов для заключения официальной гражданско-правовой сделки в рамках мирового соглашения, сообщала Айвар. По условиям соглашения Маруани положена компенсация за нарушенное авторское право.  "Да, речь шла о миллионе евро, для американского суда это небольшая сумма. Ее предложил сам Киркоров, его сторона, они долго сами вели диалог. Происходящее - провокация со стороны Добровинского", - сказала ранее Айвар.

Ранее Трунов сообщал РАПСИ о намерении защищать в американском суде нарушенные Киркоровым авторские права Маруани.


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Юрист просит полицию возбудить дело в отношении Киркорова за ложный донос

16:13 30/11/2016 Юрист лидера группы Space Дидье Маруани Игорь Трунов обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении певца Филиппа Киркорова за ложный донос, об этом Трунов заявил в ходе пресс-конференции в "Национальной службе новостей".
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