Маруани исключил возможность мирового соглашения в споре с Киркоровым

Пресс-центр ИА «НСН». Стоп-кадр конференции

17:17 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Лидер группы Space Дидье Маруани после произошедшего инцидента исключил возможность заключения мирового соглашения с певцом Филиппом Киркоровым в споре об авторских правах на песню, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в "Национальной службе новостей".

"В сложившейся ситуации больше никакого мирового соглашения невозможно предусмотреть. И я говорю это без какой-либо злобы", — сказал Маруани.

Накануне, 29 ноября, адвокат Киркорова Александр Добровинский сообщил РАПСИ, что Игорь Трунов и Маруани задержаны полицией по факту вымогательства 1 миллиона евро. По словам адвоката Людмилы Айвар, супруги Трунова, задержаны они были во время заключения официальной гражданско-правовой сделки.

Вечером во вторник Трунов и Маруани поехали в "Сбербанк" в сопровождении нотариусов для заключения официальной гражданско-правовой сделки в рамках мирового соглашения, сообщала Айвар. По условиям соглашения Маруани положена компенсация за нарушенное авторское право. "Да, речь шла о миллионе евро, для американского суда это небольшая сумма. Ее предложил сам Киркоров, его сторона, они долго сами вели диалог. Происходящее — провокация со стороны Добровинского", — сказала ранее Айвар.

Как сообщалось ранее, юрист Маруани Трунов уже обращался в столичный суд к Киркорову и другим соответчикам с заявленными требованиями в размере 75 миллионов рублей. Однако он был возвращен заявителю из-за неподсудности.

"Мы указываем, что песня "Жестокая любовь", которую написал Олег Попков и исполнял Киркоров, является переработкой песни Дидье Маруани "Symphonic Space Dream", — ранее комментировал Трунов исковое заявление, направленное в Мосгорсуд. При этом юрист сообщал о негативной реакции со стороны представителей известного певца.