Иностранной корпорации BAT отказано в жалобе на регистрацию бренда в РФ

Роспатент

16:08 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. Роспатент отклонил возражение американской компании British American Tobacco (brands) inc. на предоставление правовой охраны табачному товарному знаку "Palms", зарегистрированному на физическое лицо в Крыму, говорится в материалах патентного ведомства.

Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован Валерием Хоменко из Ялты в отношении товаров 34-го класса (табачные изделия) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

По мнению British American Tobacco (brands) inc., оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком "Pall Mall". Американская компания отмечала, что сходство товарных знаков обусловлено совпадением четырех из шести звуков по фонетическому критерию сходства. Кроме того, British American Tobacco полагала, что размещенный на пачке геральдический элемент, включенный в оспариваемый товарный знак, также сходен до степени смешения.

В свою очередь Роспатент отметил, что сравниваемые словесные элементы обладают семантическими различиями, поскольку слово Palms является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как "ладони, лапы, пальмы", а словосочетание Pall Mall может восприниматься как название старинной игры в шары "pallmall" или словосочетание, образованное лексическими единицами Pall (покров, мантия, облачение, завеса, пелена) и Mall (место для гуляния, аллея).

"С учетом указанных различий коллегия делает вывод об отсутствии сходства до степени смешения между словесным элементом "Palms" и словесным товарным знаком "Pall Mall", поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом", - говорится в материалах патентного ведомства.