Рейтинг@Mail.ru
 
01/12/2016 18:41
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Иностранной корпорации BAT отказано в жалобе на регистрацию бренда в РФ

Контекст
Теги: Авторское право, Роспатент, Москва, Россия
16:08 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. Роспатент отклонил возражение американской компании British American Tobacco (brands) inc. на предоставление правовой охраны табачному товарному знаку "Palms", зарегистрированному на физическое лицо в Крыму, говорится в материалах патентного ведомства.

Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован Валерием Хоменко из Ялты в отношении товаров 34-го класса (табачные изделия) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

По мнению British American Tobacco (brands) inc., оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком "Pall Mall". Американская компания отмечала, что сходство товарных знаков обусловлено совпадением четырех из шести звуков по фонетическому критерию сходства. Кроме того, British American Tobacco полагала, что размещенный на пачке геральдический элемент, включенный в оспариваемый товарный знак, также сходен до степени смешения.

В свою очередь Роспатент отметил, что сравниваемые словесные элементы обладают семантическими различиями, поскольку слово Palms является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как "ладони, лапы, пальмы", а словосочетание Pall Mall может восприниматься как название старинной игры в шары "pallmall" или словосочетание, образованное лексическими единицами Pall (покров, мантия, облачение, завеса, пелена) и Mall (место для гуляния, аллея).

"С учетом указанных различий коллегия делает вывод об отсутствии сходства до степени смешения между словесным элементом "Palms" и словесным товарным знаком "Pall Mall", поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом", - говорится в материалах патентного ведомства.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Иностранной корпорации BAT отказано в жалобе на регистрацию бренда в РФ

16:08 01/12/2016 Роспатент отклонил возражение американской компании British American Tobacco (brands) inc. на предоставление правовой охраны табачному товарному знаку "Palms", зарегистрированному на физическое лицо в Крыму, говорится в материалах патентного ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Адвокаты призывают следствие прислушаться к совету президента "не шуметь"

15:43 01/12/2016 Следственные и правоохранительные органы не должны создавать «информационный шум» вокруг резонансных дел, поскольку подрывают тем самым принцип презумпции невиновности и могут повлиять на решение суда, такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные РАПСИ.

ВС РФ признал незаконным содержание под стражей фигуранта "макового дела"

12:02 01/12/2016 Президиум Верховного суда (ВС) РФ признал незаконными и отменил все судебные решения о продлении срока заключения под стражу в отношении фигуранта "макового дела" Романа Шилова, вынесенные с 31 августа 2012 года по 2 февраля 2016 года, сообщил в четверг РАПСИ адвокат Валерий Шухардин.

Жертвы майора Евсюкова отсудили у России €38 тыс

12:23 01/12/2016 Трое пострадавших от действий Дениса Евсюкова, который расстрелял в 2009 году покупателей в супермаркете "Остров" в Москве, отсудили в четверг в Страсбургском суде 36 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба. Кроме того, РФ должна оплатить судебные расходы одной из пострадавших в размере 2 тысяч евро.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера