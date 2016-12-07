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Полиция не нашла в действиях Трунова и Маруани признаков вымогательства

Контекст
Теги: Вымогательство, Филипп Киркоров, Дидье Маруани, Игорь Трунов, Москва, Россия
09:43 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении юриста Игоря Трунова и лидера группы Space Дидье Маруани по заявлению певца Филиппа Киркорова о вымогательстве, сообщил РАПСИ сам юрист.

"Сегодня мы вызваны в Следственный комитет, где нам вернут вещи, которые были изъяты, принесут официальные извинения и, как я понимаю, вручат уведомление об отказе в возбуждении дела по заявлению Киркорова. Что касается нашего заявления о ложном доносе в отношении него, то решение пока не принято", - сказал Трунов.

В конце ноября адвокат Киркорова Александр Добровинский сообщил СМИ, что Трунов и Маруани задержаны полицией по факту вымогательства 1 миллиона евро. После выяснилось, что задержаны они были во время заключения официальной гражданско-правовой сделки: стороны собирались заключить мировое соглашение по спору об авторских правах на песню Киркорова "Жестокая любовь". После произошедшего Маруани сообщил журналистам, что исключает возможность урегулирования спора в досудебном порядке.

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Полиция не нашла в действиях Трунова и Маруани признаков вымогательства

09:43 07/12/2016 Полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении юриста Игоря Трунова и лидера группы Space Дидье Маруани по заявлению певца Филиппа Киркорова о вымогательстве.
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