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Минспорт РФ тщательно изучит информацию второй части доклада WADA

Контекст
Теги: Спорт, Допинг, Министерство Спорта РФ, WADA, Россия
18:18 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек - РАПСИ. Министерство спорта России тщательно изучит представленную в обнародованной в пятницу второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) информацию с целью формирования конструктивной позиции, говорится в заявлении ведомства.

«В то же время Минспорт России со всей ответственностью заявляет об отсутствии государственных программ поддержки допинга в спорте и продолжит борьбу с допингом с позиции «нулевой терпимости», – отмечается в документе.

Министерство напомнило, что реализует меры по предотвращению допинга в спорте в соответствии с Международной конвенцией ЮНЕСКО «О борьбе с допингом в спорте» и Конвенцией против применения допинга Совета Европы. Они включают законодательное закрепление запрета допинга в спорте, координацию всех заинтересованных организаций РФ с целью борьбы против допинга в спорте, проведение образовательной и научной деятельности, обеспечение независимого функционирования национальной антидопинговой организации, введение уголовной ответственности за склонение к использованию допинга в спорте.

«Именно реализация вышеуказанных обязательств является государственной политикой (программой) страны в части борьбы с допингом», - говорится в заявлении.

Компетентные органы РФ проводят, по информации ведомства, расследование по всем обстоятельствам, изложенным в первой части доклада канадского юриста Ричарда Макларена, и «Минспорт России будет рекомендовать указанным компетентным органам провести также тщательное расследование обстоятельств, изложенных во второй его части». «Минспорт России готов к сотрудничеству и взаимодействию с международными организациями по усовершенствованию российской и мировой антидопинговой программы», - отметило министерство.

Допинговые войны

Первая часть расследования под руководством Макларена была представлена в середине июля этого года. Авторы доклада заявили, что российскому спортивному руководству было известно о манипуляциях с результатами допинг-проб, в то время как отдельные чиновники принимали непосредственное участие в фальсификациях.

Работа московской антидопинговой лаборатории была направлена на защиту принимавших допинг российских спортсменов, в то время как сочинская лаборатория во время проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году разработала систему подмены анализов, отмечалось в первой части доклада Макларена.

Из-за скандальных результатов доклада появились опасения, что российские спортсмены не будут допущены до участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд (CAS) был буквально завален жалобами. В итоге в Рио не попали российские паралимпийцы - 23 августа CAS отклонил жалобу на решение Международного паралимпийского комитета (МПК), отстранившего российскую сборную от участия в играх.

Согласно второй части документа, «российские спортсмены, участники зимних и летних Олимпийских игр были вовлечены в махинации с результатами допинг-проб наряду со спортивными функционерами, прежде всего, из Министерства спорта РФ и Российского антидопингового агентства (РУСАДА)». Более 1000 российских спортсменов могли быть вовлечены в махинации с допинг-пробами, отмечается в документе.

«Систематическое и централизованное сокрытие и манипуляция процессом контроля допинга развивалось и совершенствовалось… в ходе летних игр 2012 в Лондоне, Универсиады 2013, Чемпионата мира по лёгкой атлетике 2013, а также Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014», - говорится в докладе. Причем, согласно содержащимся в документе выводам, подмена допинг-проб была обычной практикой для лаборатории в Москве и после окончания игр в Сочи.

Из-за проблем с допингом десять российских медалистов, занявших пьедестал на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, были лишены наград. Пробы четырех атлетов, участвовавших в 2013 году в Чемпионате мира по лёгкой атлетике, были подменены, в то время как пробы шести обладателей медалей Паролимпиады в Сочи вызывают вопросы, отмечает Макларен.

Между тем президент РФ Владимир Путин подписал 22 ноября подписал закон об усилении ответственности за нарушение антидопинговых правил.

Законом предусматривается ответственность за склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте, при условии, что эти субстанции не являются наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами. Ответственность предусмотрена и для самих спортсменов, уличенных в употреблении допинга.

Кроме того, в настоящее время проводится расследование, в рамках которого проверяются сведения о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами, тренерами и должностными лицами Минспорта России, руководителями и сотрудниками РУСАДА, Антидопингового центра, Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В злоупотреблении полномочиями подозревается бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

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Минспорт РФ тщательно изучит информацию второй части доклада WADA

18:18 09/12/2016 Министерство спорта России тщательно изучит представленную в обнародованной в пятницу второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) информацию с целью формирования конструктивной позиции, говорится в заявлении ведомства.
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