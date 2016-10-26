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Суд в Петербурге продлил до 27 января срок ареста главы Колпино

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Теги: Разбой, Октябрьский районный суд Петербурга, Санкт-Петербург, Россия
15:00 26/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Октябрьский районный суд Петербурга в среду продлил на три месяца срок содержания под стражей главе муниципального образования города Колпино Вадима Иванова, обвиняемого в вооруженном разбое, совершенном 13 лет назад, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

В начале заседания Иванов попросил у судьи слово. "За месяц в СИЗО меня ни разу не вызывали на допрос. Этот скандал связан с мусорной темой. Я прошёл на выборах и являюсь главой муниципалитета Колпино. Я хочу закрыть мусорный полигон опасных отходов "Красный бор". Есть силы, которые этому сопротивляются. Меня оговорил наркоман и преступник, находящийся в колонии. Благодарю жителей Колпино, которые меня поддерживают. Благодарю Олега Митволя, единственного федерального чиновника, который вступился за меня. Прошу отпустить меня под домашний арест, чтобы я мог провести это сложное время с семьёй. У меня двое несовершеннолетних детей", - заявил Иванов.

Адвокаты ходатайствовали об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Также они передали ходатайства от двух десятков почетных жителей Колпино об избрании Иванову меры пресечения в виде поручительства или иной мягкой меры. Кроме того, защита огласила ходатайство племянницы обвиняемого Оксаны Ивановой об освобождении его под залог в размере 5 миллионов рублей.

Следователь попросил суд продлить срок содержания Иванова под стражей на 3 месяца до 28 января 2017 года.

"Нам надо допросить свидетелей и фигурантов этого дела, которые находятся в колониях в других регионах. Дело усложняется тем, что с момента совершения преступления прошло 13 лет", - сказал следователь.

После судья зачитала показания свидетелей, в том числе осужденного, подробно рассказавшего об участии Иванова в преступлении. Обвиняемый на это сообщил, что в "девяностых" и "нулевых" знал фигурантов преступления. "Мы общались, встречались в городе, иногда в барах или в казино. В 2004 я уже работал в муниципальном образовании. Когда я узнал о связях фигуранта с наркотиками, я перестал с ним общаться", - сообщается в показаниях обвиняемого.

Суд внял доводам обвинения и продлил арест Иванова до 27 января.

Мэр Колпино был задержан 28 сентября и арестован 29 сентября.

По данным следствия, Иванов обвиняется в вооруженном разбое, который был совершен 13 лет назад.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2003 года наркозависимая жительница Петербурга Татьяна Сорокоумова узнав, что ее сестра планирует привезти из Москвы крупную сумму денег, предложила своему знакомому Сергею Киржакову их похитить. И, по версии следствия, тот привлек к соучастию в преступлении Дмитрия Большакова, Антона Василенко и Иванова.

Которые, как сообщает СК РФ по Петербургу, ночью 4 октября 2013 года встретили женщину на лестничной площадке пятого этажа одного из домов по улице Маршала Захарова, и угрожая пистолетом, избили потерпевшую и сопровождавшего ее мужчину и похитили денежные средства в сумме более 1,4 миллиона рублей, после чего скрылись с места преступления на автомобиле под управлением Большакова, который до условного сигнала наблюдал за обстановкой в непосредственной близости от указанного дома.

Большаков и Киржаков заключили досудебные соглашения и их уголовные дела были выделены в отдельное производство. Они были приговорены к реальным срокам в 2014 году.

Василенко и Сорокоумова были осуждены к различным срокам лишения свободы в феврале 2015 года. Согласно их приговору, именно Василенко с неустановленным лицом совершил нападение на потерпевших. Оружие в руках, как следует из приговора, держал Василенко. Его соучастником в нападении следствие считает как раз главу муниципалитета Колпино.

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Суд в Петербурге продлил до 27 января срок ареста главы Колпино

15:00 26/10/2016 Октябрьский районный суд Петербурга в среду продлил на три месяца срок содержания под стражей главе муниципального образования города Колпино Вадима Иванова, обвиняемого в вооруженном разбое, совершенном 13 лет назад, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.
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