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Суд в закрытом режиме рассмотрит дело об убийстве журналиста Циликина

Контекст
Теги: Убийство, Санкт-Петербург, Россия
12:40 27/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Калининский районный суд Петербурга в четверг приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении 22-летнего Сергея Косырева, студента одного из ВУЗов города, обвиняемого в убийстве журналиста Дмитрия Циликина, передаёт корреспондент РАПСИ из суда.

Представителей СМИ в зал не пустили. Пристав со слов судьи объявил, что на предварительных слушаниях было принято решение слушать дело в закрытом режиме. Следующее заседание состоится 14 ноября.

Как следует из материалов дела, Циликин познакомился с Косыревым в Интернете в одной из социальных сетей. 27 марта Циликин пригласил молодого человека к себе в гости. По данным обвинения, Циликин и Косырев сначала разговаривали и пили чай, потом в ходе внезапно возникшей ссоры Косырев напал на Циликина.

По данным СК РФ по Петербургу, обвиняемый нанес Циликину не менее 30 ударов колюще-режущим предметом, после чего похитил его  мобильный телефон, ноутбук и денежные средства на общую сумму 43,5 тысячи рублей и скрылся с места происшествия.

Косырев был задержан 7 апреля после изучения следствием переписки Циликина в соцсетях.

По одной из версий следствия, Циликин был представителем нетрадиционной ориентации, и Косырев отреагировал на этот факт таким жестоким образом.

Циликин был редактором рубрики «Культура и общество» в газете «Час пик», являлся автором и ведущим ряда программ на нескольких телеканалах и радиостанциях, печатался в большом количестве газет и журналов.

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Суд в закрытом режиме рассмотрит дело об убийстве журналиста Циликина

12:40 27/10/2016 Калининский районный суд Петербурга в четверг приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении 22-летнего Сергея Косырева, студента одного из ВУЗов города, обвиняемого в убийстве журналиста Дмитрия Циликина, передаёт корреспондент РАПСИ из суда.
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