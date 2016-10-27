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Студент признал вину в убийстве петербургского журналиста Циликина

Контекст
Теги: Убийство, Санкт-Петербург, Россия
14:11 27/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Студент одного из вузов Петербурга Сергей Косырев признал вину в убийстве петербургского журналиста Дмитрия Циликина, сообщил РАПСИ адвокат Иосиф Габуния, представляющий интересы подсудимого.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга в четверг приступил к слушаниям по существу дела в закрытом режиме. 

"Мой подзащитный запретил мне комментировать это дело. Могу сказать, что он признал вину в убийстве и частично в краже", — сказал Габуния.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме в порядке пункта 3 части 2 статьи 241 УПК РФ, который позволяет закрыть слушания, если рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство.

Как следует из материалов дела, Циликин познакомился с Косыревым в Интернете в одной из социальных сетей. 27 марта Циликин пригласил молодого человека к себе в гости. По данным обвинения, Циликин и Косырев сначала разговаривали и пили чай, потом в ходе внезапно возникшей ссоры Косырев напал на Циликина.

По данным СК РФ по Петербургу, обвиняемый нанес Циликину не менее 30 ударов колюще-режущим предметом, после чего похитил его  мобильный телефон, ноутбук и денежные средства на общую сумму 43,5 тысячи рублей и скрылся с места происшествия.
Косырев был задержан 7 апреля после изучения следствием переписки Циликина в соцсетях.

Циликин был редактором рубрики "Культура и общество" в газете "Час пик", являлся автором и ведущим ряда программ на нескольких телеканалах и радиостанциях, печатался в большом количестве газет и журналов.

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Студент признал вину в убийстве петербургского журналиста Циликина

14:11 27/10/2016 Студент одного из вузов Петербурга Сергей Косырев признал вину в убийстве петербургского журналиста Дмитрия Циликина, сообщил РАПСИ адвокат Иосиф Габуния, представляющий интересы подсудимого.
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