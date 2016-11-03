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Видеоблогер Соколовский, ловивший покемонов в храме, останется под арестом

Контекст
Теги: Свердловский областной суд, Свердловская область, Россия
14:46 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Свердловский областной суд признал законным заключение под стражу видеоблогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, сообщил РАПСИ адвокат Алексей Бушмаков.

"Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб на изменение меры пресечения Соколовскому с домашнего ареста на заключение под стражу. Решение Кировского районного суда вступило в силу. Соколовский арестован до 23 января 2017 года", — рассказал адвокат.

По словам собеседника агентства, формальной причиной заключения под стражу Соколовского стал визит его невесты по случаю дня рождения во время ранее избранной меры пресечения — домашнего ареста обвиняемого.

21-летний студент юрфака и видеоблогер Руслан Соколовский обвиняется в "оскорблении чувств верующих" (часть 2 статьи 148 УК РФ) и "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства" (статья 282 УК РФ). Уголовному преследованию Соколовский подвергся после того, как опубликовал на своем канале YouTube видео, на котором играл c помощью мобильного приложения в популярную игру Pokemon Go в православной церкви — Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

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Видеоблогер Соколовский, ловивший покемонов в храме, останется под арестом

14:46 03/11/2016 Свердловский областной суд признал законным заключение под стражу видеоблогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, сообщил РАПСИ адвокат Алексей Бушмаков.
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