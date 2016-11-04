Суд вернул следователю ходатайство об аресте экс-прокурора Ленобласти Иванова

РАПСИ, Михаил Телехов

11:36 04/11/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Петроградский районный суд Петербурга вернул следователю ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, обвиняемого в получении взяток на сумму не менее 20 миллионов рублей, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

Заседание прошло в закрытом режиме, журналисты были допущены в зал только на оглашение решения.

Суд вернул следователю ходатайство об аресте Иванова. "В связи с отсутствием обвиняемого рассмотреть ходатайство не представляется возможным", - сказала судья Светлана Тельнова.

Одновременно СК РФ сообщил на своём сайте, что с учетом полученного ими медицинского заключения, ранее отсутствовавшего в материалах уголовного дела, у Иванова выявлено заболевание, препятствующее его содержанию под стражей.

"Вчера следователи допросили моего подзащитного. Ему было предъявлено обвинение. Мера пресечения пока не избрана, возможно будет подписка о невыезде", - сказал адвокат Анатолий Пчелинцев.

Уголовное дело в отношении Иванова было возбуждено 31 октября, задержан он был 1 ноября.

Как следует из материалов дела, Иванов занимал должность прокурора Ленинградской области с 2014 года. При этом, по данным следствия, он ежемесячно получал взятки в виде денежных средств в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей от одного из предпринимателей за общее покровительство и попустительство по службе, заключающееся в оказании необходимого содействия в рамках должностных полномочий при проведении контролирующими органами и прокуратурой проверок.

Также, по версии следствия, предприниматель приобрел для Иванова новый дорогостоящий автомобиль Toyota Camry и в течение двух лет оплачивал парковочное место, а также оплатил не менее двух туристических поездок за границу для семьи прокурора на сумму более двух миллионов рублей.

По словам Пчелинцева, дело основано на показаниях двух предпринимателей. "Они сами обвиняемые, они находятся под стражей. И такие люди могут показать все, что угодно", - сказал адвокат.

Указом президента РФ от 31 октября Иванов был отправлен в отставку. Генеральная прокуратура объясняла, что причиной стало нарушение Ивановым присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника.