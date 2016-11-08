ВС отменил решение о снятии судимости с экс-главкома сухопутных войск

11:54 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ отменил решение о досрочном снятии судимости с бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковника Владимира Чиркина, ранее осужденного за мошенничество, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Кассационная инстанция ВС, рассмотрев представление Главной военной прокуратуры, определила отменить решение 235 гарнизонного военного суда города Москвы от 19 февраля о досрочном снятии судимости по ходатайству осужденного и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.

В начале заседания Чиркин при поддержке своего адвоката Андрея Кандаурова ходатайствовал об отложении рассмотрения представления военной прокуратуры, так как 27 октября им была подана надзорная жалоба на принятое 11 октября решение ВС об отмене апелляционного определения и постановления президиума МОВС по уголовному делу в его отношении. По мнению генерала, уголовное дело должно быть полностью пересмотрено, в связи с чем решение вопроса о законности досрочного снятия судимости следует отложить до окончания производства в надзорной инстанции ВС.

Вернувшись из совещательной комнаты, коллегия ВС отказала бывшему главкому Сухопутных войск в удовлетворении заявленной просьбы.

Согласно доводам поданного Главной военной прокуратурой кассационного представления, основания для досрочного снятия судимости с Чиркина отсутствовали, поскольку 19 февраля он не отбыл действовавшее на тот момент дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на государственной и военной службе в течение трех лет. Кроме того, гособвинение охарактеризовало решение 235 гарнизонного военного суда о досрочном снятии судимости с осужденного как принятое с нарушением принципа справедливости. Также было заявлено о необъективности материалов, характеризующих личность осужденного.

Чиркин возражал доводам Главной военной прокуратуры, указывая, в первую очередь, на то, что впоследствии дополнительное наказание было отменено. Генерал также заявил об отсутствии оснований, которые позволили бы считать, что он мог каким-либо образом повлиять на содержание выданных характеристик.

Адвокат Кандауров, в свою очередь, отметил, что из содержания поданного представления не усматривается существенных нарушений уголовного права, однозначно влекущих необходимость отмены опротестовываемого решения.

Изначально, в 2015 году суд первой инстанции признал генерала виновным во взяточничестве и приговорил к пяти годам заключения, но апелляционная инстанция переквалифицировала обвинение на мошенничество и снизила наказание до денежного штрафа в размере 90 тысяч рублей. Президиум Московского окружного военного суда (МОВС) также отменил наказание в виде запрета Чиркину занимать должности на государственной и военной службе в течение трех лет. Впоследствии суд досрочно снял с Чиркина судимость.

Вместе с тем, в октябре ВС, рассмотрев кассационное представление прокурора, отменил постановление Президиума МОВС от 15 июня и апелляционное определение МОВС от 23 декабря 2015 года и направил дело бывшего главкома сухопутных войск на новое рассмотрение в апелляцию.

Как утверждало обвинение, за взятку Чиркин обещал помочь майору запаса получить однокомнатную квартиру, которая и так полагалась ему по закону. После передачи взятки потерпевший получил квартиру, но не смог поселиться там, так как она была уже занята другим бывшим военным.

Мужчина попытался получить деньги обратно, а когда не получилось, обратился в прокуратуру. Передавал деньги майор через двух посредников, выяснило следствие. Чиркин не признает себя виновным и считает, что посредники обманули бывшего военного, вымогали у него деньги, прикрываясь именем генерала.