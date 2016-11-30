Арест участка IKEA в Химках стоимостью около 1 млрд руб продлен до 28 февраля

flickr.com/kaktuslampan

19:32 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Химкинский городской суд Подмосковья продлил до 28 февраля арест принадлежащего компании IKEA земельного участка в Химках площадью 16,5 гектара и стоимостью около 975 миллионов рублей, передают РИА Новости со ссылкой на суд.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока наложения ареста на имущественные права собственника земельного участка, расположенного в Химках в районе 23 километра трассы Москва-Санкт-Петербург еще на три месяца — до 28 февраля 2017 года», — сказал представитель суда.

По его словам, таким образом, IKEA запрещено передавать участок в залог, обменивать, дарить, продавать и иным способом распоряжаться им до 28 февраля включительно.

Арест наложен в рамках уголовного дела о мошенничестве, срок следствия по которому также продлен до 28 февраля.

По данным следствия, выписка из протокола о передаче участка из владения КСХП «Химки» в ведение местной администрации, которая впоследствии предоставила его IKEA, могла быть сфальсифицирована.

Спор ИКЕА с КСХП «Химки» относительно земельного участка продолжается уже много лет. В 2011 году администрация Химок изъяла у КСХП участок в 20 гектаров и передала его в аренду структуре ИКЕА. В 2011 году ИКЕА стала собственником указанного участка. КСХП «Химки», полагая, что земля все еще принадлежит ему, в 2012 году обратилось в суды.

Один из исков КСХП касался, в том числе, и сноса расположенного на участке бизнес-центра «Химки бизнес парк», принадлежащего структуре ИКЕА. Суды неоднократно поддерживали позицию то одной, то другой стороны. Верховный суд РФ в июне 2016 года окончательно отклонил иск о сносе бизнес-парка IKEA. Однако в случае подтверждения фальсификации документов решения могут быть пересмотрены.

Деловые газеты, например, «Ведомости», связывают КСХП «Химки» с бизнесом Александра Клячина, которому принадлежат, помимо прочего, гостиничная сеть Azimut Hotels и девелоперская компания KR Properties.