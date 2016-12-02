Военный суд признал законным заключение под стражу генерала ФСО Лопырева

13:09 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Третий окружной военный суд Москвы признал законным заключение под стражу руководителя Федеральной службы охраны (ФСО) РФ на Кавказе генерала Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, сообщил РАПСИ адвокат Руслан Закалюжный.

"Действительно, Третий окружной военный суд оставил решение первой инстанции в силе", - уточнил Закалюжный. Он также отметил, что защита намерена обжаловать данное постановление в кассации.

По сообщению официального представителя Следственного комитета России, генералу ФСО предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый получал денежные средства от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

Лопырев отрицает свою вину в инкриминируемом ему деянии.

Как сообщал центр по связям с прессой и общественностью ФСО, Лопырев был задержан после проведения ведомством внутренней проверки в отношении сотрудников, проходящих службу на Северном Кавказе. Он заключен под стражу до 23 января 2017 года.

