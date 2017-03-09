Глава ЕСПЧ: Россия утратила "лидерство" по числу подаваемых жалоб

Европейский суд по правам человека

12:01 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек - РАПСИ. Председатель Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди заявил, что Россия больше не является "лидером" по числу подаваемых жалоб среди стран-участниц Европейской конвенции о защите прав человека, передает во вторник корреспондент РАПСИ из Дома Союзов, где проходит IX Всероссийский Съезд судей.

"Россия уже не занимает первого места, другие страны ответственны за большее число жалоб", - сообщил глава ЕСПЧ.

При этом он обратил внимание на меры, которые были предприняты в России для приведения национальной судебной системы в соответствие с международными стандартами. "В частности, в области обеспечения правосудия были достигнуты улучшения, включая исполнение решений судов и соблюдение правовой определенности, что ранее служило источником многочисленных жалоб в Страсбург", - сказал председатель ЕСПЧ.

Кроме того, Гвидо Раймонди сообщил о "восприимчивости" российских национальных судов к постановлениям Страсбургского суда. Он обратил внимание на разъяснения Пленума Верховного суда РФ по вопросам судебной практики, а также тенденцию по отмене решений по уголовным делам, в которых выявляются нарушения по статье 6 Конвенции. "Я также хотел бы упомянуть практику Конституционного Суда, когда принципы европейской прецедентной практики встраиваются в конституционно-правовой анализ", - сообщил Гвидо Раймонди.

В своем выступлении глава ЕСПЧ также обратил внимание на принцип субсидиарности, который, по его словам, является основополагающим для системы Конвенции. "Принцип субсидиарности означает, что задача реализации положений Конвенции принадлежит прежде всего компетентным национальным органам. Несомненно, все органы государства должны действовать в соответствии с Конвенцией, но роль судов особенно важна", - сказал Раймонди.

Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, который занимается вопросами, связанными с его деятельностью, а также правомочен принимать акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. В качестве делегатов на съезд избираются мировые судьи, судьи районных судов и судов субъектов РФ, представители, военных и арбитражных судов, а также вышестоящих судебных инстанций, включая Верховный и Конституционный суды. Всероссийские Съезды судей - за исключением внеочередных - созываются один раз в четыре года Советом судей РФ. Проходящее в этом году мероприятие является девятым по счету, первый Всероссийский съезд судей состоялся в РСФСР в октябре 1991 года.