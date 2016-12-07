Финансирование суддепа при ВС выросло на 15 млрд руб за 2016 год

Руслан Ситдиков, РИА Новости

11:18 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ Александр Гусев заявил, что предусмотренный бюджетом на 2016 год объем финансирования организации вырос со 178 до 193 миллиардов рублей, передает корреспондент РАПСИ из Дома Союзов, где проходит IX Всероссийский Съезд судей.

Гусев напомнил, что Судебный департамент является главным распорядителем бюджетных средств в отношении судов общей юрисдикции и судебных департаментов субъектов РФ, а также всех арбитражных судов. Директор суддепа пояснил, что финансовые потребности возглавляемой им организации значительно возросли в связи с упразднением Высшего арбитражного суда, появлением новых субъектов (Крыма и Севастополя) в РФ, увеличением количества судей в арбитражных судах.

"Взаимодействуя с министерством финансов, в этом году нам удалось добиться увеличения объема предусмотренных бюджетом РФ средств на выполнение Судебным департаментом своих функций на 15 миллиардов рублей. Вместе с тем недавнее повышение минимального размера оплаты труда до 7,5 тысячи рублей привело к дефициту фонда средств оплаты труда гражданских служащих и обслуживающего персонала", — отметил директор Судебного департамента.

Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, который занимается вопросами, связанными с его деятельностью, а также правомочен принимать акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. В качестве делегатов на съезд избираются мировые судьи, судьи районных судов и судов субъектов РФ, представители, военных и арбитражных судов, а также вышестоящих судебных инстанций, включая Верховный и Конституционный суды. Всероссийские Съезды судей — за исключением внеочередных — созываются один раз в четыре года Советом судей РФ. Проходящее в этом году мероприятие является девятым по счету, первый Всероссийский съезд судей состоялся в РСФСР в октябре 1991 года.