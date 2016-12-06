Валерий Зорькин не приветствует слияние КС и ВС

16:12 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин, рассуждая о месте возглавляемой им инстанции в системе российского правосудия, выразил несогласие с мнениями о необходимости передачи функций КС в единый Верховный суд (ВС), передает во вторник корреспондент РАПСИ из Дома Союзов, где проходит IX Всероссийский Съезд судей.

При этом председатель КС все же положительно охарактеризовал недавнее слияние ВС и Высшего арбитражного суда (ВАС). Как отметил Зорькин, передача полномочий упраздненного ВАС к ВС позволила преодолеть несогласованность практики судов общей и арбитражной юрисдикций, угрожавшей соблюдению конституционного принципа правовой определенности. Кроме того, председатель КС заявил о явном преобладании правотворческой роли в деятельности ВАС, упразднение которого позволило повысить сбалансированность работы объединенного ВС в сторону исправления судебных ошибок.

"Конституционные суды не являются судами в обычном смысле слова. В современном правовом государстве они составляют необходимый контрольный элемент в системе сдержек и противовесов, действующий между различными ветвями власти, равно как и между государством и гражданским обществом, между государством и гражданином", - сказал Зорькин, также указав на некоторую схожесть органов конституционного правосудия и законодательных органов.

Зорькин упомянул и об особенностях производства в КС, судьи которого используют "профессорско-юридическое искусство" толкования закона, выявляя содержание нормы закона в ее логическом непротиворечии с Конституцией.

Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, который занимается вопросами, связанными с его деятельностью, а также правомочен принимать акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. В качестве делегатов на съезд избираются мировые судьи, судьи районных судов и судов субъектов РФ, представители, военных и арбитражных судов, а также вышестоящих судебных инстанций, включая Верховный и Конституционный суды. Всероссийские Съезды судей - за исключением внеочередных - созываются один раз в четыре года Советом судей РФ. Проходящее в этом году мероприятие является девятым по счету, первый Всероссийский съезд судей состоялся в РСФСР в октябре 1991 года.