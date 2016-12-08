Создание окружных судов общей юрисдикции не потребует дополнительных расходов

РАПСИ, Людмила Кленько

13:37 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ Александр Гусев заявил, что создание апелляционных и кассационных судов в системе общей юрисдикции в отдельных учрежденных для этого округах не требует выделения дополнительных средств из бюджета, передает корреспондент РАПСИ из Дома Союзов, где сегодня завершился IX Всероссийский Съезд судей.

"Реализация данной инициативы будет осуществлена исключительно за счет внутреннего перераспределения. Предполагается, что для размещения новых судов будут использоваться здания, освободившиеся при переезде уже существующих судов на новые места. Мы рассматриваем кандидатуры около 35 регионов, которые примут 5 апелляционных и 9 кассационных судов округов", — уточнил директор Судебного департамента.

Ранее Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев сообщил о готовящейся инициативе по созданию отдельных апелляционных и кассационных судов в системе общей юрисдикции в отдельных учрежденных для этого округах. По мнению Председателя ВС, готовящееся нововведение преследует цели повысить уровень объективности и независимости судопроизводства при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб. По предварительным оценкам, апелляционным судам округов потребуются порядка 170 судей, а для обеспечения кадрами девяти кассационных судов округов — 790 судей.

Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, который занимается вопросами, связанными с его деятельностью, а также правомочен принимать акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. В качестве делегатов на съезд избираются мировые судьи, судьи районных судов и судов субъектов РФ, представители, военных и арбитражных судов, а также вышестоящих судебных инстанций, включая Верховный и Конституционный суды. Всероссийские Съезды судей — за исключением внеочередных — созываются один раз в четыре года Советом судей РФ. Прошедшее в этом году мероприятие было девятым по счету, первый Всероссийский съезд судей состоялся в РСФСР в октябре 1991 года.

В последней день работы Съезда новым председателем Совета судей РФ был избран секретарь Пленума ВС Виктор Момотов.