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Защита оппозиционера Навального заявила отвод прокурорам по делу "Кировлеса"

Сюжет: Дело "Кировлеса"
Контекст
Мультимедиа
Фотолента: Приговор по делу "Кировлеса"
Теги: Кировлес, Алексей Навальный, Кировская область, Россия
09:44 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ, Диана Гуцул. Защита оппозиционера Алексея Навального заявила ходатайство об отводе государственных обвинителей по делу "Кировлеса", сообщает в понедельник пресс-секретарь обвиняемого из зала Леннинского суда Кирова.

"В связи с тем, что это новое рассмотрение после решения ЕСПЧ, а обвинители те же, что в 2013 году, и они лично заинтересованы в исходе дела", - уточнила Кира Ярмыш.

Судья на данный момент находится в совещательной комнате.

Верховный суд РФ 16 ноября в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Навального и Петра Офицерова отменил приговор Ленинского суда города Кирова от 18 июля 2013 года, в соответствии с которым указанные граждане были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение Кировского областного суда (апелляционной инстанции) о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее по этому же делу был осуждён Вячеслав Опалев, заключивший сделку со следствием и признавший свою вину.

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Защита оппозиционера Навального заявила отвод прокурорам по делу "Кировлеса"

09:44 12/12/2016 Защита оппозиционера Алексея Навального заявила ходатайство об отводе государственных обвинителей по делу "Кировлеса", сообщает в понедельник пресс-секретарь обвиняемого из зала Леннинского суда Кирова.
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