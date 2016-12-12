Суд отказал защите Навального в отводе прокуроров по делу "Кировлеса"

пресс-служба Московского городского суда

10:11 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ, Диана Гуцул. Ленинский суд Кирова отклонил ходатайство защиты оппозиционера Алексея Навального об отводе государственных обвинителей по делу "Кировлеса", сообщает в понедельник пресс-секретарь обвиняемого.

Соответствующее ходатайство заявила адвокат Ольга Михайлова. Свое требование она мотивировала тем, что сторону обвинения в новом рассмотрении дела представляют те же прокуроры, что и в 2013 году, а это, в свою очередь, свидетельствует об их заинтересованности в исходе дела.

"Суд не усматривает личной заинтересованности государственных обвинителей в исходе этого дела", - огласил решение судья.

Верховный суд РФ 16 ноября в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Навального и Петра Офицерова отменил приговор Ленинского суда города Кирова от 18 июля 2013 года, в соответствии с которым указанные граждане были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение Кировского областного суда (апелляционной инстанции) о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее по этому же делу был осуждён Вячеслав Опалев, заключивший сделку со следствием и признавший свою вину.