Суд подтвердил позицию "Газпрома" в споре с ФАС о конкурсе на 12 млрд руб

13:59 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек – РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о незаконности выводов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по делу о нарушениях при проведении ПАО «Газпром» аукциона по закупке на 12 миллиардов рублей стальных электросварных труб, говорится в материалах дела.

Арбитражный суд Москвы 10 октября по искам ПАО «Газпром» и ООО «Газпром Комплектация» признал незаконными июльское решение и предписание ФАС. Комиссия антимонопольного органа предписала ПАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация» отменить протоколы, составленные входе проведения аукциона и вернуть заявки участникам.

По мнению ФАС, к участникам закупки предъявляется целый ряд избыточных требований, которые могут приводить к ограничению конкуренции.

Так, например, претенденты должны представить подтверждение дилерских отношений с производителями, а также сведения о привлекаемых субпоставщиках еще на стадии подачи заявок на участие в аукционе. ФАС полагала, что заказчик таким образом создает условия для сговора и ограничения конкуренции.

Кроме того, определить, какие именно документы необходимо представить в составе заявки, чтобы заявка была допущена на аукцион, из закупочной документации не понятно. ФАС указала, что подобные размытые требования в документации о закупке приводят к снижению конкуренции на аукционе и, как следствие, завышению закупочных цен.

По итогам рассмотрения жалобы ФАС России предписала ПАО «Газпром» устранить нарушения, а именно внести изменения в закупочную документацию, продлить срок подачи заявок и продолжить закупку.

В свою очередь представитель компаний заявил, что гражданин, который подал жалобу в ФАС, не обладает правами на обжалование конкурса, так как не является участником закупки. Кроме того, ФАС при рассмотрении дела вышла за пределы своих полномочий. Юрист также отметил, что документация компании является типовой, а ее законность по другим спорам уже неоднократно была проверена судами.