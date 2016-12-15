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КС рассмотрит запрос Минюста о невозможности выплаты акционерам ЮКОСа €1,8 млрд

Сюжет: Дело ЮКОСа в Страсбургском суде
Контекст
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Теги: Взыскание задолженности, ЮКОС, Конституционный суд (КС) РФ, Европейский суд по правам человека, Санкт-Петербург, Россия
07:49 15/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Конституционный суд (КС) РФ в четверг, 15 декабря, в открытом заседании рассмотрит запрос Министерства юстиции РФ о невозможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате бывшим акционерам ОАО "НК "ЮКОС" 1,8 миллиарда евро.

Как следует из материалов дела, 31 июля 2014 года в рамках дела «ОАО Нефтяная компания "ЮКОС" против России" ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию в возмещение материального ущерба в 1,8 миллиарда евро акционерам компании-заявителя по состоянию на момент ее ликвидации и, в зависимости от ситуации, их преемникам и наследникам.

ЕСПЧ на основании своего постановления пришел к выводу, что компания-заявитель понесла материальный ущерб в результате нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод - вследствие ретроспективного взыскания штрафов за налоговые правонарушения за 2000 и 2001 годы (1,3 миллиарда евро), 7% исполнительского сбора на эти штрафы (0,5 миллиарда евро). При этом ЕСПЧ отмечает непропорциональный характер исполнительных производств.

Министерство юстиции РФ как государственный орган, на который возложена обязанность по исполнению постановления ЕСПЧ от 31 июля 2014 года, пришло к выводу о невозможности его реализации, поскольку оно основано на положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней в истолковании ЕСПЧ, приводящем к их расхождению с Конституцией РФ.

По мнению Минюста, постановление ЕСПЧ в части выплаты компенсации акционерам ликвидированной в ноябре 2007 года компании приводит к нарушению положений статей 6 (часть 2), 17 (часть 3), 19 (часть 1), 35 (части 1 и 3), 46 (часть 3), 55 и 57 Конституции РФ в свете правовых позиций КС, конституционного принципа справедливости и равенства.

"В данном случае компенсация в присуждена неопределенному кругу лиц, в отношении которых не было установлено каких-либо нарушений Конвенции и которые не являлись стороной судебного процесса в ЕСПЧ", - поясняет в своём запросе Минюст.

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КС рассмотрит запрос Минюста о невозможности выплаты акционерам ЮКОСа €1,8 млрд

07:49 15/12/2016 Конституционный суд (КС) РФ в четверг, 15 декабря, в открытом заседании рассмотрит запрос Министерства юстиции РФ о невозможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате бывшим акционерам ОАО "НК "ЮКОС" 1,8 миллиарда евро.
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