КС обсуждает постановление ЕСПЧ по делу ЮКОСа, противоречащее постановлениям КС

12:22 15/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Конституционный суд (КС) РФ в четверг рассмотрел в открытом заседании запрос Министерства юстиции РФ о невозможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате бывшим акционерам ОАО "НК "ЮКОС" 1,8 миллиарда евро, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

Гарднер может

В начале заседания председатель КС Валерий Зорькин озвучил просьбу представителя заявителей по делу "ЮКОС" против России" в ЕСПЧ барристера Пирса Гарднера прочитать его письменный отзыв в его отсутствие. "Господин Гарднер извинился и сообщил, что не может присутствовать на заседании. Но мне кажется, ничто не мешало ему приехать и выступить, задать вопросы участникам. Обращаюсь к нему через Интернет, надеюсь он смотрит трансляцию: господин Гарднер всегда может приехать к нам и изложить свою позицию, пока не поздно", - сказал Зорькин.

После чего уполномоченный РФ при ЕСПЧ заместитель министра юстиции Георгий Матюшкин изложил суть запроса Минюста в КС.

Как следует из материалов дела, 31 июля 2014 года в рамках дела «ОАО Нефтяная компания "ЮКОС" против России" ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию в возмещение материального ущерба в 1,8 миллиарда евро акционерам компании-заявителя по состоянию на момент ее ликвидации и, в зависимости от ситуации, их преемникам и наследникам.

ЕСПЧ на основании своего постановления пришел к выводу, что компания-заявитель понесла материальный ущерб в результате нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод - вследствие ретроспективного взыскания штрафов за налоговые правонарушения за 2000 и 2001 годы (1,3 миллиарда евро), 7% исполнительского сбора на эти штрафы (0,5 миллиарда евро). При этом ЕСПЧ отмечает непропорциональный характер исполнительных производств.

"Исполнение постановления ЕСПЧ невозможно. Законность штрафов, взысканных с компании ЮКОС, подтверждена постановлением КС РФ от 14 июля 2005 года, а законность исполнительского сбора - постановлением КС РФ от 30 июля 2001 года, где сбор определён, как штрафная санкция за противодействие налоговым органам. Кроме того, в данном случае компенсация присуждена неопределенному кругу лиц, в отношении которых не было установлено каких-либо нарушений Конвенции и которые не являлись стороной судебного процесса в ЕСПЧ. К тому же после завершения процедуры банкротства компания ЮКОС осталась должна кредиторам более 220 миллиардов рублей, из них 70 миллиардов - государству в лице его налоговой службы, остальное - частным кредиторам. Эти суммы не были взысканы с акционеров. ЕСПЧ посчитал: нет компании - нет и долгов. Но надо быть последовательными: нет компании - нет прав и обязанностей", - сказал Матюшкин.

Yukos - не ЮКОС

В свою очередь полномочные представители в КС от органов государственной власти поддержали мнение Минюста.

"Бывшими акционерами ЮКОСа в Нидерландах был создан фонд Yukos international. И теперь он представляет их интересы. Но это не ЮКОС, это другая компания, и она не может претендовать на наследие ЮКОСа, каким бы оно не было", - сказал представитель президента России Михаил Кротов.

Также, по его словам, акционерами ЮКОСа не были представлены данные по ущербу, причиненному каждому из них. "Это и понятно, потому что по закону расчёты с акционерами обанкротившейся компании производятся только после расчёта со всеми кредиторами, каких у ЮКОСа осталось не мало", - пояснил Кротов.

Представитель правительства РФ Михаил Барщевский категорически призвал не исполнять данное решение ЕСПЧ. "Во-первых, акционерами ЮКОСа не были начаты даже попытки решить свой вопрос в национальных судах. Во-вторых - банальная логика. КС говорит - позиция государства в деле ЮКОС соответствует Конституции РФ. ЕСПЧ говорит, что эта позиция не соответствует европейским законам. Вывод простой - Конституция и её толкования Конституционным судом не совпадают с Конвенцией и её толкованием ЕСПЧ. Принять решение ЕСПЧ, значит дать ЕСПЧ право толковать нашу Конституцию. Это невозможно", - сказал Барщевский.

Под конец слушаний Зорькин, отметил, что заседание суда должно быть состязательным, и попросил зачитать отзыв Гарднера. В нем барристер оспаривает сам запрос Минюста в КС. "Чтобы решение ЕСПЧ было исполнено в Российской Федерации, оно не должно противоречить Конституции РФ. Постановление ЕСПЧ по делу ЮКОСа предусматривает выплату справедливой компенсации и разработку графика выплаты компенсаций. Эти требования ни в коей мере не противоречат Конституции РФ. Тем более, что в запросе Минюста не отражены позиции ЕСПЧ, напрямую противоречащие Конституции РФ. Таким образом, сам по себе запрос является недопустимым и ненадлежащим. Конституционный суд должен оставить его без рассмотрения", - написал Гарднер.