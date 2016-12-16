Защита бывшего вице-губернатора Оганесяна обжаловала действия следствия

Михаил Телехов, РАПСИ

15:13 16/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Октябрьский районный суд Петербурга принял к рассмотрению жалобу на действия следователя по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенническом хищении более 50 миллионов рублей, выделенных из бюджета города на строительство футбольного стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове, сообщили в пятницу РАПСИ в суде.

Дата рассмотрения жалобы адвоката Михаила Гурева пока не назначена. Оганесян находится в областной тюремной больнице им. Ф .П. Гааза.

"Мой подзащитный 18 ноября был арестован Смольнинским районным судом до 15 января. Срок содержания под стражей должен соответствовать сроку предварительного следствия, но тогда срок следствия заканчивался 9 декабря, а документа о продлении на тот момент в деле не было. Он появился только в апелляционной инстанции — в Санкт-Петербургском городском суде, о продлении до 9 февраля. Но подследственный и его адвокаты не уведомлялись о продлении, как положено по закону. Мы подали жалобу на неуведомление стороны защиты о продлении срока следствия", — сказал РАПСИ Гурев.

В ходе расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России, а также оперативниками Управления экономической безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области был установлен факт хищения в 2014 году денежных средств в сумме более 50 миллионов рублей при заключении генеральным подрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "Театрально-декоративные мастерские" (ТДМ) договора по поставке видеотабло футбольного стадиона.

"Причастность Оганесяна к этому преступлению была установлена при выяснении следователями схем хищения средств со строительства "Зенит-Арены", — сообщали в ГСУ. Следователями совместно с сотрудниками УФСБ

Оганесян был задержан 16 ноября, после чего его этапировали в Петербург. По местам проживания Оганесяна в Москве и Московской области были проведены обыски.

Оганесян курировал строительство стадиона. По данным следствия, он обеспечил незаконное привлечение ТДМ в качестве субподрядчика. И организовал перечисление предприятию из городского бюджета аванса в сумме более 50 миллионов 480 тысяч рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-однодневки.

Следствие считает, что Оганесян заведомо знал об отсутствии у акционерного общества намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона. Кроме того, по данным ГСУ, ранее следствием уже была установлена причастность к совершению указанного преступления Александра Янчика — бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству администрации Петербурга, который подписал документы на перечисление вышеуказанных авансовых платежей, а также Григория Попова, осуществляющего реальное руководство ТДМ. Установлены и соучастники — Елена Ковалева и Артем Куспиц, которые являются сотрудниками акционерного общества.

По данным ГСУ, Янчик, Попов и Ковалева активно сотрудничают со следствием. Куспиц заключен под стражу, вину в совершении преступления он не признает.