Роспатент обоснованно признал незаконность охраны бренда Black Russian — суд

Роспатент

16:00 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ подтвердил решение о законности выводов Роспатента, который признал недействительным предоставление правовой охраны бренду Black Russian, сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым суд отклонил кассацию нидерландской Berklee Capital S.A. на выводы СИП в качестве первой инстанции. Голландская компания обратилась в суд с заявлением об оспаривании решения Роспатента.

Патентное ведомство установило, что обозначение Black Russian было придумано задолго до даты подачи заявки как название коктейля, состоящего из водки, кофейного ликера и льда. При этом в качестве названия коктейля использовалось как обозначение Black Russian, так и его перевод с английского языка — «Черный русский».

При принятии оспариваемого решения Роспатент принял во внимание, что описание классических пропорций и рецептура коктейля размещены на официальном сайте Международной Ассоциации Барменов, а значит их может использовать каждый бармен. Несмотря на то, что составы коктейля могут иметь различные варианты (в некоторых заведениях в него добавляют Кока-Колу для уменьшения крепости), основа всегда оставалась прежней, то есть в любом случае это — смесь водки и кофейного ликера.

На основании информационного письма Лиги барменов России Роспатент установил, что коктейль Black Russian/«Черный Русский» включен в список официальных коктейлей Международной ассоциации барменов и известен с 1949 года, а на территории РФ с начала 1990-х годов. Коктейль Black Russian /«Черный Русский» относится к категории классических и входит в обязательную программу обучения барменов.

Роспатент пришел к выводу о том, что обозначение Black Russian воспринимается жителями РФ как определенный вид коктейля, изготавливаемый по определенному рецепту, то есть не обладает различительной способностью, поскольку вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида.

СИП подтвердил выводы Росптанета в качестве первой и кассационной инстанции.