Исполнение решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа не противоречит Конституции – эксперт

07:57 21/12/2016

МОСКВА, 20 дек – РАПСИ, Олег Сивожелезов. Автономная некоммерческая организация «Институт права и публичной политики» по запросу судьи Конституционного суда (КС) РФ Людмилы Жарковой подготовила заключение, согласно которому выплата бывшим акционерам общества компенсации в размере 1, 866 миллиарда евро является допустимым способом исполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 31 июля 2014 года по делу «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против России», следует из опубликованного на сайте Института текста указанного заключения.

Статус процессуальной фигуры amicuscuriaeили «друг суда» (приглашенный специалист) официально не закреплен в российском законодательстве, вместе с тем подготовка Институтом публичного права и политики независимого экспертного заключения была осуществлена в соответствии с положениями закона «О Конституционном суде», которые наделяют судью-докладчика правом пользоваться консультациями специалистов и поручать производство проверок, исследований и экспертиз.

КС РФ 15 декабря рассмотрел запрос Министерства юстиции РФ о возможности исполнения постановления ЕСПЧ по делу «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против России», однако до настоящего момента решение по делу не принято.

Оценив доводы российского Минюста о невозможности исполнения постановления ЕСПЧ о выплате бывшим акционерам ОАО «НК «ЮКОС» 1,866 миллиарда евро, правовой центр пришел к выводу о том, что реализация предписаний международного суда не вступает в противоречие с положениями Конституции РФ и правовыми позициями КС РФ. Также Институт публичного права и политики опроверг доводы госоргана о нарушении ЕСПЧ правил приемлемости жалоб при назначении компенсации бывшим акционерам российской нефтяной компании.

Стали ли бывшие акционеры жертвами нарушения прав?

Обращаясь в КС, Минюст среди аргументов указывал на то, что бывшие акционеры ЮКОСа не являлись стороной в судебных процессах ЕСПЧ о рассмотрении жалобы на нарушение прав общества в 2011 году и установлении справедливой компенсации в 2014 году, и в актах международного органа в качестве «жертвы» фигурирует лишь нефтяная компания.

Анализируя положения Европейской конвенции и практику их толкования, Институт права и публичной политики еще раз подчеркнул, что «акционеры компании «ЮКОС» рассматриваются Европейским Судом не в качестве заявителей и не в качестве потерпевшей стороны, а в качестве получателей справедливой компенсации, присужденной компании «ЮКОС» как потерпевшей стороне, в условиях, когда сама компания ликвидирована». Также в заключении отмечается, что перед ЕСПЧ стоял вопрос не об установлении надлежащего заявителя, а скорее об исключительности случая, при котором справедливая компенсация присуждается не участвовавшим в разбирательстве лицам, в том числе исходя из принципа эффективной защиты нарушенных прав. По мнению правового центра, в практике ЕСПЧ сложился подход, допускающий присуждение компенсации правопреемникам ликвидированного юридического лица-«жертвы». Отсутствие такой возможности противоречило бы самой сути Европейской Конвенции, так как освобождение государства от выплат в связи прекращением существования организации, пострадавшей от действий публичных органов и лиц, позволило бы правонарушителям извлекать выгоду из своего положения.

Институт права и публичной политики охарактеризовал практику ЕСПЧ по аналогичным вопросам как фрагментарную, но позволяющую сделать выводы о возможности признать акционеров НК «ЮКОС» (как определенную группу лиц) правопреемниками компании и передать им право получения компенсации имущественного характера.

Обратная сила закона

ЕСПЧ в своем постановлении 2011 года по существу жалобы НК «ЮКОС» признал, что со стороны РФ имело место нарушение права компании на защиту собственности путем начисления двойных штрафов по налоговым спорам путем придания обратной силы положениям налогового законодательства о сроках давности привлечения к ответственности за налоговые правонарушения в части, ухудшающей положение налогоплательщика.

По мнению Минюста, международный суд проигнорировал положение Постановления КС РФ от 14 июля 2005 года № 9-П о возможности привлекать организации к ответственности за налоговые правонарушения за пределами трехлетнего срока давности, если привлекаемое лицо действовало недобросовестно и мешало проведению проверки уполномоченным органом.

Оценивая данный аргумент, Институт публичного права и политики обращает внимание на статью 57 Конституции РФ об отсутствии обратной силы у законов, ухудшающих положение налогоплательщиков, а также на то обстоятельство, что норма Налогового кодекса в новом истолковании КС была применена российскими судами ретроспективно. Фактически, арбитражные суды сначала решили «по-своему» трактовать норму налогового права, и лишь впоследствии КС РФ официально «подтвердил догадки» судов. Таким образом, с учетом положений Конституции РФ и толкования ЕСПЧ норм Европейской Конвенции в части требований к предсказуемости законодательных изменений правомерно применять положение о сроках давности по налоговым правонарушениям с учетом «уточнения смысла» нормы КС РФ – но лишь применительно к отношениям, возникшим после принятия Постановления №9-П от 14 июля 2005 года.

При этом отмечается, что в своем Постановлении КС не давал оценку правоприменительной деятельности российских арбитражных судов и по сути истолковал Налоговый кодекс для применения уточненной нормы в будущем. Следовательно, решение ЕСПЧ не вступает в конфликт с правовой позицией КС РФ о правилах исчисления сроков давности привлечения к ответственности за правонарушения в налоговой сфере.



ЕСПЧ не требует невозможного

Согласно подготовленному для КС заключению, противоречия между положениями Конституции и решением межгосударственного органа по защите прав и свобод человека возникают при обязании государства принять меры, явно противоречащие императивной норме самой Конституции или национальному закону, который получил положительное заключение КС при проверке его конституционности. Из этого следует вывод, что исполнение постановления ЕСПЧ в части выплат справедливой компенсации (и ее справедливого распределения между получателями) не может порождать противоречий с нормами Конституции РФ. Российское законодательство не содержит положений о прямом запрете выплат по решениям ЕСПЧ либо об установлении явных исключений из правила о соблюдении взятых на себя международных обязательствах

Вторым доводом в пользу возможности исполнить решение ЕСПЧ является то обстоятельство, что международный судебный орган давал оценку конкретным правоприменительным решениями российских судов, рассматривавших споры с участием НК «ЮКОС». Таким образом, доводы ЕСПЧ о необходимости исполнения требований о выплате справедливой компенсации бывшим акционерам не могут вступать в конфликт с положениями Конституции РФ и российских законов, так как фактически затрагивают лишь конкретные решения органов государственной власти.

Из проведенного правовым центром анализа следует, что ЕСПЧ имел основания для указания бывших акционеров НК «ЮКОС» в качестве получателей компенсации, доказывал нарушение гарантированных Конвенцией прав нефтяной компании с учетом сложившейся практики толкования норм международного акта. И наконец, выполнение заявленных к России требований не влечет за собой негативных последствий, от которых призван защищать общество и государство, механизм проверки Конституционным судом решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека.

В Постановлении по делу «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против России» от 20 сентября 2011 года ЕСПЧ признал нарушение российскими органами государственной власти права заявителя на справедливое судебное разбирательство, поскольку юристы компании были ограничены во времени подготовки к заседаниям в российских судах с учетом значительного объема материалов дела (около 43 тысяч листов). В решении было говорится, что со стороны государства имело место нарушение права НК «ЮКОС» на уважение его имущества в части, касающейся расчета и наложения штрафа, из-за придания нормам налогового законодательства обратной силы. Также нефтяная компания была признана пострадавшей от действий судебных приставов-исполнителей, не предусмотревших возможность исполнения своих функций без причинения столь значительного ущерба юридическому лицу.

Тремя годами позже ЕСПЧ принял решение о справедливой компенсации, оценив ее размер в 1,866 миллиарда евро и указав бывших акционеров НК «ЮКОС» в качестве получателей денежных средств. Также предполагается, что РФ в сотрудничестве с Комитетом министров Совета Европы разработает план распределения справедливой компенсации между получателями.