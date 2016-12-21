Дело мошенников, снимавших деньги со счетов детдомовцев, направлено в суд

15:18 21/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Уголовное дело в отношении четырех петербуржцев, обвиняемых в хищении более 800 тысяч рублей с банковских карт детей-сирот, находящихся на попечении детского дома, поступило в Петроградский районный суд, сообщили в среду корреспонденту РАПСИ в суде.

"Дело поступило и передано судье, дата заседания пока не назначена", - сказали в суде.

Кирилл Матвеев, Святослав Писцов, Руслан Клецов обвиняются в мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой, Ирина Невестенко - в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению руководителя «Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 23 Петроградского района».

Как следует из материалов, в октябре 2015 года Матвеев организовал преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение денежных средств воспитанников одного из детских учреждений города. По данным следствия, Матвеев обладал сведениями о том, что на счета воспитанников детского дома регулярно поступают различные социальные выплаты и алименты до достижения ими возраста восемнадцати лет.

По версии обвинения, участники группы предлагали воспитанникам детдома «помощь» в получении денежных средств со вкладов в обход установленной процедуры в обмен за незначительное вознаграждение. Так например, фигуранты предлагали снять 10 тысяч на личные нужды несовершеннолетнего, а снимали все, что было на счёте. Таким образом у одного воспитанника было похищено 120 тысяч рублей. По версии следствия, Невестенко снимала наличные денежные средства со счетов потерпевших и передавала их соучастникам.

Всего организованной группой, по данным обвинения, было похищено денежных средств несовершеннолетних на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении одного участника этой организованной группы Василия Герасимова, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.