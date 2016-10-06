Суд поместил под домашний арест экс-главу Коми Торлопова

17:42 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего главы Коми Владимира Торлопова, сообщили РАПСИ в суде.

"Избрать в отношении Торлопова меру пресечения в виде заключения под домашний арест", — огласил решение судья Артур Карпов.

Ранее издание "Коммерсант" (Ъ) со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте или залоге в отношении Торлопова. "Это объясняется тем, что на протяжении последнего года он активно сотрудничал с силовиками, расследующими дело Вячеслава Гайзера (экс-главы Коми). Есть основания верить Торлопову в той части его показаний, где он утверждает, что в последнее время в Коми практически отошел от дел и не был вовлечен в незаконные схемы вывода госактивов и другие злоупотребления", — цитирует газета своего собеседника.

По данным издания, Торлопов ранее фигурировал в расследовании дела в отношении бывших руководителей Коми. Однако, как сообщает газета, следователи не хотели возбуждать дело в отношении действующего члена Совета Федерации и ждали, пока Торлопов сложит полномочия сенатора.

Источники Ъ также полагают, что дело Торлопова может быть объединено с делом в отношении Гайзера.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми и некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находится, среди прочих, экс-глава Коми Гайзер (2010-2015). Торлопов был предшественником Гайзера на должности главы Республики (2002-2010).