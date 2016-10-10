Сожительница основателя Смотра.ру останется под стражей

Евгения Соколова, РАПСИ

18:22 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Московский городской суд подтвердил законность продления срока содержания под стражей гражданской жены основателя "Смотра.ру" Анны Каганской по делу о мошенничестве, сообщили в понедельник РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, Мосгорсуд отказал защитнику обвиняемой в удовлетворении жалобы на постановление Тверского суда Москвы.

По данным полицейских, женщина совместно с неустановленными соучастниками инсценировала хищение дорогостоящей иномарки, за которую по ложным документам было получено страховое возмещение в размере около 3 миллионов рублей.

Самого основателя интернет-ресурса "Смотра.ру" Эрика Китуашвили также ранее задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2008 году он с сообщниками на Каргопольской улице инсценировал хищение дорогостоящей иномарки, затем представил в страховую компанию поддельные документы и получил на банковский счет страховку в 1,35 миллиона рублей. В ведомстве уточнили, что обвиняемый может быть причастен к восьми аналогичным преступлениям.