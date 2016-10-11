Защита главы Ространснадзора МО Суржика обжаловала его арест

izhevskinfo.ru

17:05 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Защита руководителя управления Ространснадзора по Московской области Игоря Суржика, обвиняемого во взяточничестве, направила в Дорогомиловский суд Москвы апелляционную жалобу на постановление об его аресте, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Собеседник агентства также уточнил, что рассмотрение указанной жалобы в Московском городском суде назначено на 20 октября.

Обжалуемым постановлением Дорогомиловского суда от 30 сентября было удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 ноября. Суржику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ — получение взятки в особо крупном размере.

Ранее был арестован заместитель начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального Управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максим Моргун, а инспектор столичного подразделения Ространснадзора Артем Высоцкий был помещен под домашний арест.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сделала заявление о том, что после обысков в Ространснадзоре возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (дача взятки) и частью 5 статьи 291 (получение взятки) УК.

Как следует из материалов дела, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов Российской Федерации. По версии следствия, сотрудники УГАДН предупреждали представителей организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.

"Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 миллиона рублей, при этом следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений", — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

С руководителей двух коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере региональных пассажирских перевозок, следователи взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.