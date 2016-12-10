Суд арестовал подозреваемого в превышении полномочий оперативника ГУБиПК МВД

Africa Studio

16:08 10/12/2016

МОСКВА, 10 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Пресненский суд Москвы поместил под стражу старшего оперативного сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Сергея Абрамова, ранее задержанного по делу о превышении должностных полномочий, передает в субботу корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия об аресте Абрамова на срок до 21 января 2017 года.

Согласно оглашенным на заседании материалам, оперативник ГУЭБиПК подозревается в совершении преступления предусмотренного частью 3 пунктом "в" статьи 286 УК РФ превышение должностных полномочий, повлекшее за собой тяжкие последствия. Свою вину в инкриминируемом деянии Абрамов не признает.

Защитник подозреваемого заявил, что у его клиента нет загранпаспорта, он не имеет намерений скрываться от следствия и суда и был задержан на рабочем месте. Адвокат также отметил, что Абрамов положительно характеризуется по службе и в настоящее время участвует в мероприятиях по выявлению фактов коррупции при подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Подозреваемый и его защитник просили суд избрать альтернативную меру в виде домашнего ареста.

Изначально уголовное дело было возбуждено 21 ноября в отношении сотрудника управления "Б" ГУЭБиПК МВД РФ Абрамова и других неустановленных оперативников. После проведенных в ведомстве обысков 9 декабря были задержаны Абрамов и безработный гражданин Вадим Алферов.

Указанное дело связано с отмененным приговором в отношении бывшего концертного директора группы "Земляне" Сергея Черенкова и Сергея Похилюка, ранее осужденных Пресненским судом за попытку "продать" места в Единой России.

Как следует из материалов дела, Абрамов и неустановленные оперативники ГУЭБиПК МВД при пособничестве Алферова 30 сентября 2013 года в ходе оперативного эксперимента в ресторане на Новом Арбате спровоцировали Черенкова и Похилюка на мошенничество. Представившийся представителем компании "Киви" Алферов передал денежные средства в размере 5 миллионов рублей для получения места в Совете партии Единая Россия. После этого в отношении Черенкова и Похилюка было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По сообщениям ряда изданий, Черенков и Похилюк являются потерпевшими по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками МВД.